Das Beste aufgehoben

UAE CHALLENGE – FINAL: Timon Baltl hebt sich mit einer fehlerlosen 69 (-3) im Saadiyat Beach Golf Club das Beste für den Finaltag auf und klettert immerhin noch bis ins solide Mittelfeld nach vor. Niklas Regner findet auch am Sonntag keinen brauchbaren Rhythmus mehr und rutscht mit einer 74 (+2) ins absolute Niemandsland des Klassements ab.

Niklas Regner drückte am Freitag das Gaspedal sehenswert durch und marschiert mit sehenswerter Birdiequote zu einer 69 (-3), was ihn klar in Schlagdistanz zu den Top 10 ins Wochenende cutten ließ. Auch Timon Baltl, der dank einer Tauschkarte in Abu Dhabi zu seinem Saisondebüt kommt, konnte mit einer 69 (-3) das angehäufte Gepäck der 74 (+2) vom ersten Spieltag ablegen und ließ in Sachen Cut nichts anbrennen. Dank eines dichtgedrängten Leaderboards, hätte der Steirer, ein starkes Wochenende vorausgesetzt, sogar ein Topergebnis wohl durchaus noch in Reichweite.

Mit einem schnellen Par 5 Birdie auf der 11 findet er dann zwar sehenswert in den dritten Spieltag, tritt sich danach allerdings gleich zwei Bogeys ein, was ihn verständlicherweise zurück wirft. Rund um den Turn findet er dann aber die nächsten Birdies und bleibt dem Mittelfeld so vorerst erhalten. So rasch der gewinnbringende Schwung kam, so schnell verpufft er auch wieder, denn mit zwei Bogeys und einem Doppelbogey bei nur noch einem weiteren abschließenden Schlaggewinn geht sich sogar nur eine 74 (+2) aus, was ihm doch etliche Ränge kostet.

Am letzten Spieltag zeigt er sich dann auf den Backnine richtig solide, denn nach anfänglichen Pars holt er sich zum bereits dritten Mal in dieser Woche am Par 5 der 15 ein Birdie ab und verwaltet den zartrosa Zwischenstand bis zum Turn, womit er zumindest ein wenig Ränge im Klassement gutmachen kann. Das souveräne Spiel zieht er auch auf den Frontnine weiter durch und klettert mit einem Par 3 Birdie auf der 3 erstmals wirklich spürbar am Leaderboard in Richtung Norden. Stilecht beendet er das Turnier schließlich noch mit einem Par 5 Birdie auf der 9, bringt so die fehlerlose 69 (-3) zum Recording und marschiert damit immerhin noch bis ins solide Mittelfeld auf Rang 37 nach vor.

Schwarzes Wochenende

Von Beginn an setzt Niklas Regner am Samstag dann sein Vorhaben dann zunächst gut um und startet gleich mit zwei Birdies, womit er rasch die Top 10 knackt. Zwar schleichen sich danach auch Bogeys ein, sofort gibt er darauf jedoch jedesmal die passende Antwort und kommt so bereits bei 3 unter Par auf den Backnine an. Diese verlaufen dann allerdings richtig kunterbunt, denn mit gleich zwei Doppelbogeys, drei Bogeys und drei Birdies bleiben Pars nicht nur auch weiterhin Mangelware, er rutscht sogar mit der deutlich zu hohen Fehlerquote in den Plusbereich ab und büßt mit der 73 (+1) dementsprechend etliche Ränge im Klassement ein.

Aufgrund des Abrutschens im Klassement nimmt Niklas die Finalrunde von den Backnine weg in Angriff und präsentiert sich dabei am Sonntag völlig konträr zum Vortag, denn während am Moving Day lediglich ein einziges Par auf der hinteren Platzhälfte auf die Scorecard wanderte, verewigt er am letzten Spieltag ausschließlich Pars und tritt so ziemlich auf der Stelle. Erst auf der 2 bricht der hartnäckige Birdiebann, anders als erhofft läutet dieser jedoch kein starkes Finish ein, denn danach muss er gleich drei Bogeys notieren und kommt so schlussendlich lediglich mit der 74 (+2) ins Ziel, was ihn noch um weitere Plätze bis Rang 46 abrutschen lässt.

Max Rottluff (GER) triumphiert in Abu Dhabi mit einer 70er (-2) Finalrunde und bei insgesamt 14 unter Par.

