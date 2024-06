Form ausgespielt

Sepp Straka kann seine gute Form auch zum Auftakt der US Open ausspielen und legt in Pinehurst No 2 mit einer 70 (Par) einen vielversprechenden Auftakt hin.

Abgesehen vom Missed Cut bei den PGA Championship kommt Sepp Straka mit gleich drei Topergebnissen in Folge auf der PGA Tour nach Pinehurst zu den US Open und strotzt damit klarerweise vor Selbstvertrauen. Dieses wird er bei seinem vierten Anlauf beim dritten Major des Jahres auch benötigen, denn bislang sind die US Open aus Sepp’s Sicht nicht gerade das Nonplusultra. Zwar brachte er bei seinem Debüt vor fünf Jahren in Pebble Beach einen 28. Platz ins Ziel, in den letzten beiden Jahren gelang jedoch bei Missed Cut’s auch keine Runde mehr unter Par.

In Hochform soll sich dies nun heuer aber ändern und Pinehurst könnte sich für den einzigen Österreicher im Feld womöglich auch als gewinnbringende Wiese herausstellen, denn zuletzt hatte der zweifache PGA Tour Champion Hölzer und Eisen richtig gut im Griff. Genau darauf wird es in North Carolina auf den unglaublich ondulierten Grüns auch ankommen, da man zwingend die richtigen Stellen treffen muss um nicht pausenlos am Scramblen zu sein.

Bogey sofort egalisiert

Zwar zieht der erste Drive am Donnerstag Nachmittag deutlich nach rechts, Sepp kann den Ball aus den Bäumen aber ohne grobe Schwierigkeiten zurück ins Spiel bringen und legt in Folge die Annäherung sogar bis auf drei Meter zur Fahne, nur der Putter will am Par 5 der 10 noch nicht so recht mitspielen und verweigert vorerst noch die Birdiemitarbeit. Die Schwierigkeit des Platzes bekommt er dann bereits auf der 11 unangenehm zu spüren, denn die Annäherung rollt vom Grün zurück in den Grünbunker, von wo aus sich das Par nicht mehr ausgeht.

Zwar rollt auch auf der 12 der Approach wieder vom Kurzgemähten, Sepp locht jedoch aus knapp 20 Metern von außerhalb des Grüns und dreht sein Score so prompt wieder auf Level Par zurück. In Folge agiert der 31-jährige mit den Eisen doch deutlich genauer und bringt sich nicht wirklich in Schwierigkeiten. Einziger Wermutstropfen ist die Tatsache, dass die Annäherungen noch nicht nah genug zu den Fahnen wollen um sich weitere echte Birdiechancen geben zu können.

Das ändert sich dann jedoch kurz vor dem Turn, denn auf der 18 misst er das Eisen bis auf zwei Meter an, lässt sich die Birdiechance nicht entgehen und biegt so sogar im roten Bereich auf die Frontnine ab. Dort angekommen exekutiert er den zurechtgelegten Gameplan weiterhin ganz sicher und kommt so in keine Verlegenheit einen weiteren Schlag abgeben zu müssen. Nachdem er sich am einzigen Par 5 der vorderen Neun dann trotz eines wilden Ritts von Tee bis Grün noch zum Par scrambled, lässt ihn danach am Par 3 der 14. Schläger im Stich und brummt ihm mit einem Dreiputt das zweite Bogey und den Ausgleich zurück auf Even Par auf.

Den Rückschlag steckt er aber gut weg, arbeitet sich nach langer Warterei in der 8. Teebox noch stark zum Par und legt am Par 3 der 9 den Abschlag sogar bis auf drei Meter zur Fahne, kann die gute Birdiemöglichkeite jedoch nicht mehr nützen. Doch auch mit der 70 (Par) legt Österreichs Nummer 1 einen richtig sehenswerten Auftakt hin und startet als etwa 17. in durchaus vielversprechender Position in den Freitag, wo er nun außerdem den kleinen Bonus einer früheren Startzeit hat.

McIlroy und Cantlay on top

Rory McIlroy (NIR) und Patrick Cantlay (USA) gelingen mit einer 65 (-5) die tiefsten Runden am Donnerstag, womit die beiden nach den ersten 18 Löchern auch den Ton beim Major angeben. Fanliebling Tiger Woods (USA) muss sich zum Auftakt mit einer 74 (+4) anfreunden, womit er sich am Freitag bereits steigern muss um den Cut noch stemmen zu können.

Leaderboard US Open

