Unbelohnter Kampf

Markus Brier kämpft sich beim Paul Lawrie Match Play von 2 Down noch einmal zurück, ehe Joakim Haeggmann schließlich nach einem Birdie auf der 18 den Österreicher denkbar knapp mit 1 Auf aus dem Turnier kegelt.

Nach der enttäuschenden Vorstellung zuletzt in Griechenland hat Markus Brier nur wenige Tage Zeit um den Reset Knopf für eine besondere Herausforderung zu finden: Schottland’s Golflegende Paul Lawrie lädt ins englische Henford Manor zum Match Play-Duell. 64 Spieler werden sich am Donnerstag bereits zu 32 Match Play-Paarungen treffen und nur die Gewinner werden überhaupt noch am Freitag mit dabei sein. Das Weekend werden gar nur die besten 16 bestreiten, eine Herkulesaufgabe somit für Österreichs Vertreter in der Ü50-Liga von Europas Golfsenioren.

Zum Auftakt tritt der 55-jährige ab 11:36 MEZ auf Joakim Haeggman (SWE). Österreichs erster European Tour Champion der Geschichte erwischt dann auch den besseren Start und geht bereits auf der 2 1 Auf in Führung. Sofort schlägt der Schwede aber zurück und zieht das Duell auf der 5 schließlich dann sogar auf seine Seite. Weiterhin wogt das Match aber buchstäblich Hin und Her, was „Maudi“ auf der 8 zunächst zwar den Ausgleich beschert, Haeggmann jedoch dank eines Lochgewinns auf der 9 bei 1 Auf auf die Backnine abbiegen lässt.



Auf der 11 geht der Schwede dann sogar mit zwei Löchern in Führung, womit die Partie erstmals etwas stärker in eine Richtung kippt. Der einzige Österreicher im Feld lässt sich aber davon nicht wirklich beeindrucken, zieht zunächst die 14 auf seine Seite und gleicht auf der 17 das Match sogar wieder aus. Auf der 18 hat Haeggmann dann mit einem Birdie jedoch das bessere Ende für sich und kegelt so Markus Brier denkbar knapp mit 1 Auf bereits am ersten Spieltag aus dem Turnier.

