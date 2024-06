Deutschland bei Olympia Golf 2024

In weniger als zwei Monaten geht es mit der Olympiade 2024 in Paris los. Hier ein Überblick über die Qualifikationskriterien und die Aussichten auf eine Teilnahme der deutschen Golfer und Golferinnen.

Im August finden die Olympischen Spiele 2024 in Paris statt. Außerdem dürfen sich die Golf-Fans nach dem Erfolg von Rio 2016 wieder auf spannende Wettkämpfe im Rahmen der Olympiade freuen. Der 17. Juni ist das Datum, an dem die Qualifikationsphase endgültig abläuft.

Golf bei der Olympiade wieder dabei

Bevor der Golfsport bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro ein glorreiches Comeback feierte, war er mehr als ein Jahrhundert lang nicht mehr bei einer solchen Veranstaltung vertreten. Inzwischen ist die Sportart zu einem wesentlichen Bestandteil der Olympischen Spiele geworden. Die Teilnehmer des diesjährigen Turniers in Paris 2024 kommen daher aus der ganzen Welt.

Deutschland darf je zwei Golfer und zwei Golferinnen zu den Olympischen Spielen 2024 in Paris schicken. Hier stellen wir Ihnen nur die Top-Kandidaten vor. Wenn Sie jedoch ausführlichere Informationen suchen, unsere Freunde bei WettscheinPlus.de liefern regelmäßig Vorhersagen und Quoten zu den Olympischen Spielen und natürlich auch zu den wichtigsten Golfwettbewerben.

Die Herrenkonkurrenz zwischen Matti Schmid und Yannik Paul bleibt nach wie vor sehr intrigant, auch wenn die beiden deutschen Teilnehmerinnen bei den Damen voraussichtlich Esther Henseleit und Alexandra Försterling heißen werden. Doch zunächst einmal wollen wir uns näher mit den Qualifikationskriterien befassen.

Ein Blick auf die Qualifikationskriterien

Die Qualifikation für die Golfwettbewerbe bei den Olympischen Sommerspielen 2024 basiert auf einer olympischen Golfrangliste, die stark von der OWGR beeinflusst wird. Die Rangliste wird anhand von Punkten ermittelt, die in einer Reihe von Turnieren während eines zweijährigen Qualifikationszeitraums erzielt werden.

Leistungen in Turnieren mit besseren Feldern erhalten mehr Punkte, entsprechend einer vom Internationalen Golfverband (IGF) genehmigten Punkteverteilungsmethode. Ähnlich wie bei der OWGR können Herrengolfer auf der DP World Tour und anderen Touren viele Punkte sammeln, aber starke Platzierungen auf der PGA Tour werden in der Regel am höchsten bewertet.

Der letzte entscheidende Faktor ist die Durchschnittspunktzahl aus mindestens 40 und höchstens 52 Turnieren. Maximal vier Teilnehmer aus einer Nation dürfen an den Olympischen Spielen teilnehmen, wobei den 15 besten Spielern der Olympischen Golfrangliste ein Platz zusteht. Insgesamt gibt es 60 teilnahmeberechtigte Golfer und Golferinnen.

Diejenigen, die in der OGR zwischen Platz 16 und 60 rangieren, sind zugelassen, wobei maximal zwei Spieler pro Land in Frage kommen, wozu auch die Top 15 gehören. Die Rolex-Rangliste wird als Grundlage für das Qualifizierungssystem beider Geschlechter herangezogen.

Stephan Jäger wird mit Sicherheit dabei sein

Bei den Herren kann Stephan Jäger mit Zuversicht die Olympischen Spiele 2024 in seinen Terminkalender eintragen. Der 34-Jährige, der in der Golf-Weltrangliste derzeit auf Platz 44 geführt wird, ist nach beeindruckenden Leistungen auf der PGA Tour , wo er unter anderem seinen ersten Tour-Sieg errang, der 20. von 60 möglichen Teilnehmern an den Sommerspielen.

Am wahrscheinlichsten ist die Teilnahme eines zweiten deutschen Golfspielers an den Olympischen Spielen. Die Frage, ob es nun Matti Schmid oder Yannik Paul sein wird, ist allerdings die größte Frage.

Mit Platz 38 in der Qualifikationsrangliste und Platz 131 in der Weltrangliste hat Schmid die besten Aussichten. Dennoch hat Yannik Paul, der derzeit auf Platz 139 der Weltrangliste liegt, noch gute Chancen, seinen Landsmann zu verdrängen. In der OWGR ist der Abstand zwischen den beiden sehr gering. Für die deutschen Herren bleibt das Rennen also spannend.

Bei den deutschen Spielerinnen ist das Bild etwas klarer: Esther Henseleit (Rolex-Rangliste: 68) und Alexandra Försterling (Rolex-Rangliste: 58) liegen derzeit auf den Plätzen 28 und 24 der Qualifikationsliste und können sich damit im Grunde genommen schon ein Ticket für Olympia 2024 sichern. Zumal die drittbeste Deutsche, Olivia Cowan (Rolex Ranking: 106), derzeit weit hinter den beiden Spitzenreiterinnen zu finden ist.