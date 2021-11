Gelungene Klettertour

HOUSTON OPEN – 3. RUNDE: Matthias Schwab zeigt am Samstag Nachmittag im anspruchsvollen Memorial Park GC von Houston richtig starkes Golf und klettert im Klassement gleich um satte 28 Ränge nach oben.

Matthias Schwab zeigte am Freitag Nachmittag sehr solides Golf, musste beim Zwischenstand von -1 nach 9 aber seine Sachen packen und konnte die Runde wegen Dunkelheit erst am Samstag zu Ende bringen. Bei der Fortsetzung hatte er dann hart zu kämpfen und rutschte nach einer Schwächephase sogar hinter die Cutmarke zurück.

Ein spätes Birdie ließ ihn dann aber wieder über die Linie klettern und sollte auch für die in kurzer Zeit beginnende 3. Runde den nötigen Boost geben. Bei dem dichtgedrängten Leaderboard könnte es am Moving Day mit einer starken Runde rasch weit nach vorne gehen.

Ohne große Schwierigkeiten nimmt der Rohrmooser dann zu Beginn der dritten Runde zwei anfängliche Pars mit und bringt auf der 12 dann mit einem gelochten Viermeterputt zum Birdie auch den Putter so richtig auf Temperatur. Ein verfehltes Grün und ein Ausflug in den Grünbunker wirft ihn zwei Löcher später jedoch wieder auf Level Par zurück. Sofort setzt der 26-jährige aber den Konter und krallt sich am darauffolgenden Par 3 aus knapp sieben Metern sein zweites Birdie.

Auch danach zeigt er am Samstag richtig starkes Golf und nimmt souveräne Pars mit. Auf der 4 bringt er sein Gerät fürs Kurzgemähte dann wieder richtig auf Temperatur, denn zuerst locht er nach gelungener Annäherung aus vier Metern und rollt danach den Ball sogar aus knapp neun Metern ins Ziel, womit er sogar die Top 10 in Sichtweite bekommt.

Diese rücken jedoch bereits auf der 6 auch prompt wieder etwas aus dem Sichtfeld, nachdem wie aus dem Nichts der Putter mit einem verschobenen Parputt aus einem Meter plötzlich streikt. Am finalen Par 3 der 9 versenkt er schließlich noch den Abschlag im Grünbunker, katzt mit einem weiteren gefühlvollen Putt aber noch das Sandy Par und marschiert so am Ende mit der sehenswerten 68 (-2) zum Recording, was ihn um gleich 28 Ränge bis auf Platz 22 nach oben klettern lässt.

