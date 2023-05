Guter Grundstein

CHARLES SCHWAB CHALLENGE – 1. RUNDE: Sepp Straka und Matthias Schwab legen sich im Colonial CC mit 69er (-1) Runden einen durchwegs guten Grundstein.

Mit dem ersten Top 10 bei einem Major schoss sich Sepp Straka spektakulär aus dem Formtief und zählt plötzlich bei der Charles Schwab Challenge zu den Topfavoriten. Der Colonial CC zählt zu den kniffligen Kursen auf der PGA Tour, so wie es der Wiener eigentlich liebt. Der Kurs erwiderte die Sympathie jedoch bislang nicht, wie sich an den verpassten Cuts 2020 und 2021 zeigte, worauf Sepp im Vorjahr gar nicht mehr auftauchte. Den ersten Drive jedenfalls knallt er perfekt aufs Fairway, verzieht im Anschluss jedoch die Grünattacke, weshalb er das erhoffte anfängliche Par 5 Birdie nicht einsacken kann.

Auch danach will sich das Gerät fürs Kurzgemähte noch nicht wirklich erwärmen, denn auf der 2 ergibt sich aus 2,5 Metern gleich die nächste Chance, die er ebenfalls nicht verwerten kann. Die vergebenen Chancen rächen sich schließlich auf der 7, da er die Annäherung hinters Grun in den Bunker legt und am Ende das Par nicht mehr kratzen kann. Kurz vor dem Turn sliced er den Abschlag dann wild weg, kann aus dem Dickicht nur vorlegen und steht so schlussendlich nur bei 2 über Par in der 10. Teebox.

Nach souverän gefundenem Fairway knallt er zu Beginn der Backnine den Approach dann bis auf wenige Zentimeter zur Fahne und kann so mit seinem ersten Birdie etwas gegensteuern. Das bringt Sepp auch sichtlich auf den Geschmack, denn zwei Löcher später zündet er ein weiteres starkes Eisen und dreht sein Tagesergebnis so rasch wieder auf Level Par. Gegen Ende kommt dann auch der Putter langsam aber sicher richtig auf Temperatur und ermöglicht ihm auf der 15 aus knapp vier Metern erstmals den Sprung in den Minusbereich.

Ein verzogener Abschlag treibt am Schlussloch dann noch einmal den Puls spürbar in die Höhe, wie schon vergangene Woche in Rochester kann sich der Georgia Bulldog aber erneut auf seinen Putter verlassen, der ihm aus vier Metern noch das Par kratzt. Schlussendlich steht er mit der 69 (-1) wieder beim Recording und legt sich so eine durchaus vielversprechende Ausgangslage für den weiteren Turnierverlauf auf.

Frühe Startzeit gut genützt

Matthias Schwab hofft nach den Rückschlägen zuletzt auf eine Trendumkehr, konnte sich jedoch am Montag bei der Qualifikation für die US Open auch nicht durchsetzen, was wohl nicht wirklich förderlich fürs Selbstvertrauen gewesen sein dürfte. Nach verzogenem Abschlag geht sich zwar am Par 5 der 1 das erhoffte anfängliche Birdie nicht aus, das Par gelingt jedoch durchwegs stressfrei. Wirklich präzise gelingt auf der 2 dann die Annäherung aus knapp 110 Metern zwar nicht, dafür kommt jedoch der Putter sehenswert auf Temperatur und lässt aus sechs Metern das erste Birdie springen.

Nach einem knapp verschobenen Birdieputt auf der 6, wird es auf der 7 erstmals etwas stressiger, mit gefühlvollem Bunkerschlag und noch besserem Parputt behält er die weiße Weste aber weiterhin an. Ein Loch später strahlt das Weiß sogar noch deutlicher, nachdem am Par 3 aus neun Metern der nächste Birdieputt fällt. Kaum auf den zweiten Neun angekommen wird ihm eine verzogene Annäherung dann aber erstmals zum Verhängnis, da auf der 10 der Sand Save nicht von Erfolg gekrönt ist.

Der Rohrmooser bringt jedoch sofort wieder Ruhe ins Spiel und heizt auf der 13 einmal mehr den 14. Schläger im Bag gehörig an, holt er sich doch aus knapp acht Metern sein drittes Birdie ab. Nach recht sehenswertem Spiel und teils starkem Scrambling lässt er auf den Löchern danach nichts anbrennen, bis er sich auf der 17 aus dem Grünbunker nicht mehr zum Par retten kann und so auch den zweiten Schlagverlust einstecken muss.

Ohne Probleme notiert er zum Abschluss dann noch ein sicheres Par und steht so am Ende mit der 69 (-1) wieder beim Recording, womit er einen durchaus ansehnlichen Start hinlegt und sich auch einen Puffer auf die erwartete Cutmarke erarbeitet.

