Score abgestürzt

KLM OPEN – 2. RUNDE: Lukas Nemecz findet am Freitag im Bernardus Golf überhaupt keinen Rhythmus und scheitert mit einer tiefschwarzen 78 (+6) deutlich am Cut.

Lukas Nemecz hatte zum Auftakt mit einer der letzten Startzeit in Cromvoirt recht hart zu kämpfen und startet nach einer 73 (+1) nur mit leichtem Rückstand auf die erwartete Cutmarke in den Freitag. Mit früherer Tee Time wird es auch am zweiten Spieltag wieder vor allem auf die Genauigkeit vom Tee ankommen um der Runde die benötigte Richtung verpassen zu können.

Gleich auf der 1 muss er dann erstmals Gefühl beweisen, nachdem die Annäherung vom Grün kullert. Von knapp außerhalb geht sich am Ende aber doch ein solides erstes Par aus, worauf er ein weiteres unaufgeregtes folgen lässt. Auf der 3 wird es dann aber erstmals unangenehm, da der Drive nur die Native Area findet, was schließlich im ersten Bogey mündet.

Nach verpasstem Konter am darauffolgenden Par 5 wird es auf der 5 dann richtig unangenehm, denn ein weiterer verzogener Abschlag ins Dickicht erschwert ihm das Leben ungemein und da er schlussendlich überhaupt erst mit dem vierten Schlag das Kurzgemähte erreicht, rutscht er mit dem Doppelbogey richtig deutlich im Klassement ab, was auch das rettende Cut-Ufer in weite Ferne rücken lässt.

Cut endgültig außer Reichweite

Die Probleme reißen auch danach nicht ab, wie ein weiteres Bogey nach verpasstem Up & Down am Par 3 der 6 unangenehmerweise zeigt. Erst am Par 3 der 8 kann der Steirer dann erstmals durchpusten, nachdem er sich nach starkem Teeshot aus 1,5 Metern auch das erste Birdie abholt. Stabilität bringt das jedoch nicht ins Spiel, denn auf der 9 wassert er die Annäherung und mit der bereits zweiten Doublette scheint der Cut wohl bereits vor den Backnine endgültig außer Reichweite zu liegen.

Immerhin kann er nach dem Turn erstmals am Freitag sein Spiel stabilisieren und nimmt lange Zeit Pars mit. Erst kurz vor Schluss muss er dann nach einem Dreiputt am Par 3 der 17 aus acht Metern noch einen Schlagverlust einstecken, was ihn mit der 78 (+6) deutlich am Cut scheitern lässt.

