Kein Vergleich zum Vorjahr

THE AMERICAN EXPRESS – 2. RUNDE: Sepp Straka kann in dieser Woche zu keiner Zeit an die starke Vorjahresleistung in La Quinta anknüpfen und scheitert nach einer 77 am Stadium Course mit Pauken und Trompeten am Cut.

Sepp Straka hat heuer in La Quinta sichtlich härter zu kämpfen als noch letztes Jahr, wo ihm mit Rang 4 sogar sein bislang bestes PGA Tour Resultat glückte. Mit einer 72 (Par) am Nicklaus Tournament Course geht er im Jahr 2021 nun sogar mit Rückstand auf die Cutmarke in den zweiten Spieltag. Den Stadium Course hatte er jedoch schon vergangene Saison besser im Griff, weshalb die zwei Schläge Rückstand aufs rettende Cut-Ufer wohl durchaus ohne weiteres noch aufzuholen sind.

Allerdings geht gleich der Start gründlich daneben nachdem er sich auf der 1 neben dem Grün einbunkert und der Sand Save zum Par daneben geht. Auch danach ist das Spiel des Longhitters von zu vielen Ungenauigkeiten geprägt, weshalb sich schon auf den ersten Bahnen keine wirklich großen Birdiechancen ergeben. Zu allem Überfluss wassert er dann noch dazu am ersten Par 5 seinen zweiten Schlag und mit dem bereits zweiten Bogey wandert die Cutmarke langsam aber sicher in richtig unangenehme Ferne.

Zumindest wirft die zweite lange Bahn nach gefühlvollem Chip das erste Birdie ab. Durchstarten lässt ihn das Erfolgserlebnis nicht, denn nach weiteren Pars danach rollt am Par 5 der 11 der Parputt knapp am Ziel vorbei, was langsam aber sicher wohl ein verpasstes Wochenende immer näher rücken lässt. Sepp bäumt sich zwar mit einem gelochten 2,5 Meter Putt danach noch einmal auf, stolpert am Par 3 der 13 aber prompt über den nächsten Fehler und kommt so aus dem Leaderboard Keller nicht weg.

Da er sich dann auf der 15 vom Tee aus neben dem Fairway einbunkert und in Folge aus dem Sand das Grün nicht erreicht, ist der “Missed Cut” mit dem nächsten Bogey mittlerweile ungute Gewissheit. Am letzten Par 5 gelingt ihm dann zwar noch ein spektakulärer Chip-in zum nächsten Birdie, nach Wasserball geht sich am Par 3 danach aber sogar nur das Triplebogey aus, was fast schon sinnbildlich für das verkorkste Turnier steht.

Mit der 77 (+5) zementiert sich Sepp am Freitag als 144. regelrecht am hinteren Ende ein und verpasst so den Cut mehr als deutlich. Nach den zuletzt recht stabilen Leistungen, bei denen Österreichs PGA Tour Beitrag emsig Preisgeld sammelte, stellt das Event in La Quinta nun doch einen kleinen Rückschlag dar. Bereits kommende Woche ergibt sich für Sepp bei der Farmers Insurance Open aber bereits die nächste Möglichkeit um wieder anzuschreiben.

Leaderboard The American Express