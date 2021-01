Viel Arbeit vor sich

THE AMERICAN EXPRESS – 1. RUNDE: Sepp Straka muss sich zum Auftakt am Nicklaus Tournament Course des PGA West in Sachen Birdies lange Zeit in Geduld üben und kommt mit abschließendem Bogey in La Quinta über eine 72 nicht hinaus, die ihm auf die prognostizierte Cutmarke bereits einen Rückstand einbringt.

Nach dem gelungenen Warmup auf Hawaii darf sich Sepp Straka auch einiges beim California-Swing der PGA Tour ausrechnen. In dieser Woche geht es im PGA West-Resort von La Quinta zur Sache. Patrick Reed, Rickie Fowler, Brooks Koepka und Phil Mickelson sind die prominentesten Namen beim 6,7 Millionen Dollar-Event, das früher unter dem Namen Bob Hope Classic gespielt wurde.

Sepp Straka schoß im Vorjahr stolze 20 unter Par und egalisierte mit Platz 4 auch seine persönliche Bestmarke in der ersten Golfliga. Zum Auftakt ist Österreichs Longhitter am Nicklaus Tournament Course unterwegs und beginnt das Turnier auf den Backnine unaufgeregt mit recht sicheren Pars wenngleich er aus dem Rough das Par 5 der 11 nicht zu einem schnellen Birdie nützen kann.

Da mit der 15 auch die zweite lange Bahn seiner Runde noch keinen Schlag abwerfen will, avanciert die Auftaktrunde bei generell guten Scores langsam aber sicher zu einem Geduldsspiel. Die ausbleibenden Birdies rächen sich kurz vor dem Turn auf der 18 dann doppelt, denn nach verzogenem Drive und anschließendem Drop kann er das Par nicht mehr kratzen und fällt so sogar in den Plusbereich zurück.

Endlich Zählbares

Erst auf der 2 bricht dann mit einem sehenswerten Putt endlich der Birdiebann, um sich in die lukrativen Ränge spielen zu können, müssen auf dieses nun aber noch weitere folgen. Genau daran arbeitet Sepp auch prompt, denn mit der 4 wirft erstmals auch ein Par 5 am Donnerstag ein Birdie ab, was den Georgia Bulldog auch in die roten Zahlen abtauchen lässt.

Am Par 3 der 8 kommt dann gegen Ende noch einmal richtig Stress auf, Sepp zieht sich aus dem Grünbunker aber zunächst noch gekonnt aus der Affäre, kann auf der schwierigen 9 dann aber nach verzogenem Drive das abschließende Bogey nicht mehr verhindern. Mit der 72 (Par) kann sich der Doppelstaatsbürber kaum wirklich zufrieden zeigen, rangiert er doch nicht nur in Sachen Cut als in etwa 100. hinter der prognostizierten Linie, sondern reißt darüber hinaus nach nur 18 gespielten Bahnen auch bereits auf die Top 10 einen fünf Schläge großen Rückstand auf.

Am Freitag wartet nun der Stadium Course in La Quinta, den er bereits im letzten Jahr etwas besser im Griff hatte. Brandon Hagy (USA) ringt dem Nicklaus Tournament Course am Donnerstag eine 64 (-8) ab und zeigt so was möglich gewesen wäre.

Leaderboard The American Express