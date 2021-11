Keine Verbesserung

MAYAKOBA CHAMPIONSHIP – 3. RUNDE: Sepp Straka bringt am Moving Day im El Camaleon GC mit der 69 zwar eine rote Runde zum Recording, tritt an einem generell scorefreundlichen Samstag damit aber einigermaßen auf der Stelle.

Sepp Straka legte zum Auftakt im mexikanischen Urlaubsparadies mit einer 67 (-5) einen richtig sehenswerten Start hin, fand am Freitag allerdings nicht mehr wirklich in den gewinnbringenden Rhythmus und musste sich schließlich mit einer 71 (Par) begnügen. Damit war zwar der Cut keinerlei Thema, die Spitzenplätze verlor der Longhitter aber etwas aus den Augen. Am Moving Day hofft er nun wieder das Gefühl vom Donnerstag wiederzufinden um die Lücke zu den lukrativen Preisgeldrängen bestmöglich schließen zu können.

Nach drei recht souveränen anfänglichen Pars zündet er schließlich am Par 5 der 13 trotz Roughlage die Grünattacke und bringt den Ball sehenswert am Grün unter, was nach vier gespielten Löchern im ersten Birdie mündet. Nachdem am Par 3 der 15 dann allerdings der Putter streikt und ihn am Kurzgemähten gleich dreimal ansetzen lässt, rutscht er recht rasch wieder auf den Ausgangspunkt zurück.

Lange muss er aber nicht auf das nächste Birdie warten, denn eien starke Annäherung beschert ihm bereits auf der 17 den erneuten Sprung in den Minusbereich. Mit souveränen Pars verwaltet er das zartrosa Zwischenergebnis über den Turn und darf dank eines weiteren sehenswerten Approaches schließlich auf der 3 den nächsten Score einkreisen.

Mit Pars danach verwaltet er den Zwischenstand zwar souverän, da sich jedoch kein weiteres Birdie mehr ausgeht, muss er sich an einem durchwegs scorefreundlichen Spieltag mit der 69 (-2) abfinden, die ihn im Klassement als 43. nahezu auf der Stelle treten lässt.

Leaderboard Mayakoba Championship

