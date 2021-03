Knifflige Aufgaben

DELL TECHNOLOGIES MATCH PLAY – VORSCHAU: Bernd Wiesberger hat beim WGC-Event im Austin CC mit Top-Youngster Viktor Hovland (NOR), Abraham Ancer (MEX) und Kevin Streelman (USA) in Group 13 richtig knifflige Aufgaben zu bewältigen.

Womöglich kommt das WGC-Match Play Event in der Hauptstadt des Lone Star States für Bernd Wiesberger gerade recht, denn im normalen Stroke Play lief es für den Burgenländer in den letzten Wochen nicht gerade nach Plan. Der letzte Auftritt des 35-jährigen auf US-Boden endete beim Players in Florida vor zwei Wochen sogar mit einem Missed Cut. Nach ein paar erholsamen Tagen in der Heimat – Bernd jettete von Florida zurück nach Österreich um wenige Tage danach wieder zurück nach Texas zu reisen – hofft die Nummer 46 der Welt für den Kräftevergleich Mann gegen Mann gerüstet zu sein.

Ab Mittwoch wird er auch alles aus sich herausholen müssen, denn die Aufgaben die er in der Gruppenphase zu bewältigen hat werden sich durchaus als knifflig herausstellen. Gleich zum Auftakt bekommt er es mit Mexikos Nummer 1 Abraham Ancer zu tun, ehe am Donnerstag Top-Youngster und No 1 Seed seiner Gruppe Viktor Hovland auf ihn wartet. Zum Abschluss gilt es dann am Freitag noch Kevin Streelman voll zu fordern. Ein Ausrutscher könnte aufgrund dessen, dass in Gruppen gespielt wird durchaus zu verschmerzen sein, allerdings ziehen nur die jeweiligen Gruppensieger in den Samstag ein, wo danach im K.O.-Modus der neue Champion ermittelt wird. Viel Platz für Fehler ist somit nicht vorhanden.

Noch negative Bilanz

Bernd selbst konnte zwar bereits für das ein oder andere Highlight im Match Play Modus sorgen, 2019 etwa besiegte er an selber Wirkungsstätte Dustin Johnson (USA), gesamt betrachtet weist die Statistik jedoch noch eine negative Bilanz auf. Von bisher 16 gespielten Einzelmatches konnte der siebenfache European Tour Champion 6 für sich entscheiden, bei 2 Unentschieden wurde er aber 8 mal besiegt. Dies muss sich heuer zwangsläufig ändern, will er auch am Samstag noch mit von der Partie sein.

Den Austin CC kennt er bereits aus früheren Auftritten und wie wichtig es sein wird einen guten Start gegen Abraham Ancer hinzulegen spricht er im Vorfeld selbst an: “Ich mag das Matchplay, weil es Mann gegen Mann für spannende Duelle sorgt. Den Platz kenne ich, wichtig wird es sein, im ersten Match gleich gut ins Turnier zu starten.” Seine Gegner kannte er zu dieser Zeit noch nicht, gibt sich jedoch abschließend mit den Worten “Alles ist möglich…” betont positiv.

Primäres Ziel ist klarerweise das Überstehen der Gruppenphase um heuer besser beim 10,5 Millionen Event als im Jahr 2019 – 2020 konnte wegen der Corona-Pandemie nicht gespielt werden – abzuschneiden. Ein 29. Platz würde ihm auch bei seinen selbstgesteckten Zielen nicht sonderlich viel weiterhelfen. Das Wetter könnte vor allem an den ersten Spieltagen für verschärfte Verhältnisse auf der Risk & Reward Wiese in Texas sorgen, denn für Mittwoch und Donnerstag sind nach derzeitiger Prognose Regengüsse vorhergesagt.

>> SKY überträgt Live und in HD vom Dell Technologies Match Play.