Leer ausgegangen

SANDERSON FARMS CHAMPIONSHIP – 2. RUNDE: Matthias Schwab verpasst beim Saisondebüt auf der PGA Tour mit einer 69 hauchdünn den Cut. Sepp Straka geht auch im CC of Jackson mit zu fehleranfälligem Spiel wieder leer aus und muss weiterhin auf das erste Preisgeld der Saison warten.

Matthias Schwab durfte sich bei seiner ersten Umrundung als PGA Tour Member zwar über eine rote Runde freuen, die 71 (-1) reichte am Donnerstag jedoch nicht um sich auch auf Cutkurs zu bringen, weshalb der 26-jährige PGA Tour Rookie am Freitag mit später Startzeit in Mississippi zulegen muss um gleich bei seinem ersten Saisonturnier Preisgeld mitnehmen zu können.

Von der 10 weg ist dem Schladminger kein schnelles Birdie vergönnt, vor allem weil sich am ersten Par 5 nach überschlagenem Grün nur das Par ausgeht. Als er dann auch noch am folgenden Grün aus unter zwei Metern den Par Putt nicht versenken kann, steigt der Druck weiter an. Schwab bleibt aber cool und locht dafür an der 13 aus drei Metern zum Birdie. Als sich dann auch noch am nächsten Par 5 das Sandy-Birdie ausgeht, sind die Startschwierigkeiten rasch vergessen. Der Birdie-Hattrick ist am folgenden Grün perfekt, nachdem auf dem kurzen Par 4 ein präziser Chip zur Fahne gelingt. Damit ist Schwab bereits nach dem ersten Drittel der Runde an der Cutmarke dran.

Schwab macht sich jedoch weiterhin das Leben schwer: nach verfehlter Annäherung ins 16. Grün bleibt der Chip zu kurz und aus 6 Metern will auch der Par Putt nicht mehr fallen. Sofort bessert er das Malheur mit Birdie an der 17 aus kurzer Distanz wieder aus. Zur Halbzeit fehlt aber damit noch immer ein Schlag auf den Cut. Dies ändert sich aber kaum auf den Frontnine angekommen, denn nach zwei starken Annäherungen und zwei gefühlvollen Putts aus vier und knapp drei Metern zieht er endgültig über die gezogene Linie nach vor.

Nach einem vermeidbaren Par 5 Bogey auf der 5 – zunächst trifft er das Grün nicht und überschlägt es danach mit dem Chip – rutscht er zwar kurzzeitig wieder zurück, steuert mit einem sehenswerten Putt aus gut vier Metern aber prompt wieder gegen. Durch die allgemein tiefen Scores springt die Cutmarke am Ende sogar noch auf 5 unter Par, ein Umstand der dem 26-jährigen noch zum Verhängnis wird, da er sich nach leicht verzogenem Drive auf der 8 nicht mehr zum Par sramblen kann und so am Ende „nur“ die 69 (-3) notiert, die als 69. hauchdünn nicht fürs Weiterkommen ins Wochenende reicht, womit der Rohrmooser beim Saisondebüt auf der PGA Tour leer ausgeht.

Weiterhin zu fehleranfällig

Sepp Straka hat sichtlich nach seinem deutlich verpassten Cut in Kalifornien auch im CC of Jackson die Leichtigkeit noch nicht wieder gefunden, denn ein wahres Birdie-Bogey Ping Pong mündete am ersten Spieltag in einer 73 (+1), womit er am Freitag deutlich zulegen muss um am Ende nicht wieder mit leeren Händen dazustehen. Gleich auf der 1 legt er sich dann mit einem starken Eisen auch eine richtig gute Birdiechance auf, lässt diese jedoch aus zwei Metern ungenützt verstreichen.

Zwei Löcher später erwärmt sich der Putter dann aber und lässt am Par 5 aus fünf Metern das erste Birdie springen. Auf der 5 entpuppt sich ein leicht verzogener Drive als richtig unangenehm, da der Ball unspielbar liegt, was Sepp zum Droppen zwingt. Auch die Annäherung gelingt in Folge nur suboptimal, dafür glüht jedoch der Putter, denn aus elf Metern kratzt er am Par 5 noch das Par. Mit recht solidem Spiel lässt er in Folge nichts anbrennen und kann kurz vor dem Wechsel auf die Backnine mit einem gestopften Viermeterputt sein zweites Birdie mitnehmen.

Anknüpfen kann er daran aber nicht und muss ausgerechnet am Par 5 der 14 schließlich nach knapp überschlagenem Grün sogar den ersten Schlagverlust einstecken, womit das rettende Cut-Ufer wieder in richtig weite Ferne rückt. Der gebürtige Wiener kann darauf schließlich auch nicht mehr reagieren und muss sich so mit der 71 (-1) abfinden, womit sich erneut als 111. noch kein Preisgeld ausgeht. Mit Will Zalatoris, Nick Watney und Sahith Theegala gibt ein US-amerikanisches Trio bei gesamt 13 unter Par den Ton an.

