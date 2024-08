Nächster Halt: Atlanta

Sepp Straka notiert am Finaltag der BMW Championship mit der 71 (-1) noch einmal eine Runde unter Par, hält damit im FedEx-Cup Ranking in etwa seine Position und löst so zum bereits dritten Mal in Folge das Ticket für die Tour Championship der Top 30 in Atlanta kommende Woche.

Eine 72er (Par) Auftaktrunde trug am Donnerstag nicht gerade dazu bei die Nerven von Sepp Straka’s Fans zu beruhigen, denn in der Hochrechnung der FedEx-Cup Wertung rutschte er so im Castle Pines GC vom 24. auf den 29. Platz zurück. Damit hielt er sich zwar eben noch so innerhalb der Top 30 und damit auf Kurs in Richtung Tour Championship kommende Woche, der Raum für etwaige Fehler schmolz jedoch nur so dahin. Bei etwas besseren Scores gelang am Freitag dann die 70 (-2), was ihn aber immer noch aus dem Mittelfeld des Klassements nur auf Platz 28 der Jahreswertung auswies.

Der Moving Day begann dann richtig zäh, denn nach einem frühen Doppelbogey fand er sich in der Momentaufnahme endgültig nur noch auf Platz 31 im FedEx-Cup wieder. Wie aus dem Nichts lief dann aber erstmals nach längerer Zeit der Putter heiß, was zusätzlich die Eisen schärfte und am Ende sogar eine 69 (-3) ermöglichte. Damit marschierte der einzige Österreicher im Feld in Colorado sogar bis auf Rang 9 nach vor und auch im FedEx-Cup rangiert er damit wieder auf Rang 24, womit er sich doch einen zumindest recht kleinen Polster vor der Finalrunde erspielte.

Dennoch wird der 31-jährige alles daran setzen auch eine starke Schlussrunde draufzupacken um einerseits gar keine Diskussionen mehr um seinen Startplatz in Atlanta aufkommen zu lassen und um andererseits nicht mit zu viel Rückstand – beim Finalturnier startet der Führende im FedEx-Cup mit -10 ins Turnier – das Elite-Event der Top 30 nehmen zu müssen. Zwar versandet dann am Par 5 der 1 die Attacke im Grünbunker, aus vier Metern rollt der Birdieputt aber ins Ziel, womit er erstmals in dieser Woche gleich mit einem Schlaggewinn in die Runde startet.

Souveräner Auftritt

Mit leichten Ungenauigkeiten hat er danach vor allem mit den Eisen etwas zu kämpfen, kratzt aber wichtige Pars auf die Scorecard und hält sich so weiterhin im roten Bereich. Nach starkem Drive zündet er auch auf der zweiten langen Bahn wieder die Attacke und wie schon am ersten Loch versandet auch diese wieder neben dem Grün. Zum Leidwesen des Jung-Papas enden danach jedoch die Parallelen, denn diesmal will der Birdieputt nicht fallen.

Da er nach verzogenem Drive auf der 10 den Ball nur aufs Fairway zurückspielen kann, lässt sich schließlich zu Beginn der Backnine das erste Bogey und der damit verbundene scoretechnische Ausgleich nicht mehr abwenden. Mit einem wahren Monsterputt aus 15 Metern holt er sich aber sofort am Par 3 danach das Minus wieder zurück und hält sich damit auch weiterhin in den Top 10. Auf der 15 wird es dann jedoch wieder unangenehmer, da erneut ein Abschlag zu weit nach rechts zieht, von wo aus er das Grün nicht findet. Da die Übung mit Pitch und Putt nicht erledigt ist, muss er erneut den Ausgleich einstecken.

Am kurzen Par 5 der 17 legt er nach sehenswertem Drive die Attacke knapp neben dem Grün ab und hat mit Chip und Putt keinerlei Schwierigkeiten sein Score einmal mehr zurück in den roten Bereich zu drehen. Nach ziemlich verzogenem Drive muss er dann zwar am Schlussloch noch einmal den Ausgleich einstecken. Mit der 72 (Par) reiht er sich aber auf Rang 15 ein und löst so am Ende ganz souverän das Ticket für die Tour Championship kommende Woche in Atlanta.

Leaderboard BMW Championship

>> SKY überträgt Live und in HD von der BMW Championship.