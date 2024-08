Straka Tour Championship die 3.

Das dritte Jahr in Folge ist Sepp Straka bei der Tour Championship der PGA Tour mit dabei, mit den besten 30 des Jahres beim Playoff-Finale.

Nur die 30 Jahresbesten in der mit Abstand stärksten Golfliga der Welt, der PGA Tour, sind bei der Tour Championship startberechtigt, und sorgen für ein sogar deutlich exklusiveres Starterfeld als bei einem Major, das fünfmal mehr Spieler einlädt. Nur wer auf der PGA Tour über ein gesamtes Spieljahr konstant gut abliefert, schafft es in das kleinste Starterfeld des Jahres nach Atlanta. Sepp Straka ist nicht nur der einzige Österreicher, dem dieses Meisterstück bislang gelang – er schaffte es sogar drei Jahre lang in Folge!

Straka einmal mehr im Kreis der Weltspitze

Das Format der Tour Championship ist ebenfalls einzigartig: auch heuer werden die FedExCup-Punkte in eine Scorevorgabe umgerechnet, womit der Wiener bei 1 unter Par, 9 Schläge hinter Spitzenreiter Scottie Scheffler (USA) in die Tour Championship startet. Damit will die PGA Tour erreichen, dass der neue FedExCup-Champion und der Turniersieger als ein und die selbe Person bejubelt wird.

Straka äußerte sich im Vorfeld insgesamt zufrieden mit seinem Golfjahr 2024, vor allem dank der Erfolge auf der PGA Tour. Zudem hat er zuletzt bei der BMW Championship die Sicherheit beim Putten wiedergefunden. In East Lake fühlt sich Österreichs Nummer 1 pudelwohl, kein Wunder als ehemaliger Georgia Bulldog, der so etwas wie halben Heimvorteil genießt. Mit den Plätzen 7 und 14 bei den bisherigen Starts bewies Straka seine Liebe für den East Lake GC mit seinem Bermudagrüns, die zu einem bemerkenswerten Runden-Durchschnitt von 67,38 Schlägen führte. Ein gutes Abschneiden bei der Tour Championship wäre neben dem Geldregen vor allem sportlich wichtig um die Position in den Top 30 der Weltrangliste zu festigen. Bereits das Erreichen der Tour Championship garantiert ihm einen Startplatz fürs Masters sowie die US Open und die Open Championship.



Allerdings wurde East Lake komplett umgebaut, neue Bunker rund um die Grüns platziert und das Puttgeläuf mit TifEagle Bermuda angesät. East Lake spielt sich jetzt als Par 71, nachdem Loch 14 zu einem 580 Yards Par 5 umgebaut wurde. Scottie Scheffler nimmt zwei Schläge Vorsprung auf Xander Schauffele und drei auf Hideki Matsuyama mit.

SKY überträgt an allen vier Spieltagen umfassend live aus East Lake.

