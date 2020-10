Nicht mitgekommen

SHRINERS HOSPITALS FOR CHILDREN OPEN – 3. RUNDE: Sepp Straka kann sich am Moving Day am allgemeinen Birdiewettschießen nicht beteiligen und rutscht im TPC Summerlin mit eienr 70 um satte 27 Plätze zurück.

Zwei Tage lang mischte Sepp Straka dank vieler Birdies und weniger Fehler richtig gut im Geschehen mit, dass man auf der scorefreundlichen Par 71 Wiese in Las Vegas aber vier Tage mit ultratiefen Scores benötigt, bekommt der Longhitter am Moving Day beinhart am eigenen Leib zu spüren.

Dabei geht der Start durchwegs gut auf, denn mit gelochten Birdieputts aus vier Metern auf der 2 und zweieinhalb Metern auf der 4 bleibt er in der frühen Phase des dritten Spieltags gut am Gas und lässt so nichts anbrennen. Erst danach hat der gebürtige Wiener plötzlich mit Zündaussetzern zu kämpfen und bringt einfach die nötigen PS nicht mehr auf den Platz.

So kommt es, dass er auf den gesamten verbleibenden Bahnen der Frontnine vergeblich einem weiteren Birdie hinterherläuft und sich kurz vor dem Turn ausgerechnet am einzigen Par 5 der ersten Neun nach knapp verfehlter Grünattacke und zu langem Chip danach sogar ein Bogey eintritt,

Nur kurz kann er sein Spiel dann wieder stabilisieren, ehe es mit einer kunterbunten Phase richtig wild dahingeht. Zunächst muss er nach knapp überschlagenem Grün den scoretechnischen Ausgleich einstecken, dreht sein Score am Par 5 danach aber sofort wieder in den roten Bereich.

Prompt geht es allerdings wieder auf Level Par zurück, nachdem er aus dem Grünbunker am Par 3 erst beim zweiten Versuch den Weg rausfindet. Mit gelungener Grünattacke geht sich am drivebaren Par 4 jedoch in Windeseile wieder der Sprung in den Minusbereich aus, den er schließlich auch über die verbleibende Distanz schleppt.

Mit der 70 (-1) unterschreibt er zwar auch am Samstag wieder eine rote Runde, kommt jedoch mit den richtig tiefen Scores so zu keiner Zeit mit und rasselt um satte 27 Plätze bis auf Rang 40 zurück. Martin Laird (SCO) (65) und Patrick Cantlay (USA) (65), starten bei gesamt 20 unter Par aus der geteilten Führung in den Finaltag.

