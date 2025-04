Noch viel rausgeholt

Sepp Straka notiert auch am Sonntag bei der RBC Heritage eine 67 (-4), kann damit noch viele Ränge gutmachen und holt im Harbour Town Golf Links nach zwei recht zähen Auftaktrunden noch nahezu das Optimum aus der Woche raus.

Nach zwei hart erarbeiteten 70er (-1) Runden am Donnerstag und am Freitag, lief es für Sepp Straka am Moving Day beim 20 Millionen Event in South Carolina zunächst alles andere als nach Wunsch. Gleich die 1 brummte ihm sogar ein Doppelbogey auf, womit der Start ziemlich daneben ging. Die Doublette weckte Österreichs Nummer 1 aber richtiggehend auf und nach starkem Spiel danach, kämpfte er sich sogar noch zu einer 67 (-4) und seiner damit bislang klar besten Runde der Woche.

Der starke Auftritt ließ ihn auch im Klassement um etliche Ränge nach oben klettern und als 28. scheint sogar ein Topergebnis plötzlich noch durchaus im Bereich des Machbaren zu liegen. Vier Schläge trennen ihn vor den letzten 18 Löchern von den Top 10, ein Rückstand den er mit einer starken letzten Runde wohl noch aufholen könnte.

Anders als am Vortag, wo er nach dem ersten Abschlag gleich vom Tee nachladen musste, passt der Drive diesmal perfekt und nach solider Annäherung hat er aus fünf Metern gleich zu Beginn den Putter perfekt auf Birdie-Temperatur. Nachdem das darauffolgende Par 5 nach verzogener Attacke jedoch nicht gleich das nächste Erfolgserlebnis springen lässt und er am Par 3 der 4 das Grün deutlich verfehlt, rutscht er auch recht zeitnah wieder auf den Ausgangspunkt zurück.

Guten Rhythmus gefunden

Auch am zweiten Par 5 verpasst er nach zu kurzem Chip ins Grün das eigentlich erhoffte Birdie und zu allem Überfluss kühlt in Folge auch der Putter etwas ab, wie eine ausgelassene Großchance aus zwei Metern auf der 6 unangenehm unter Beweis stellt. Immerhin legt er sich auf der 8 gleich die nächste Möglichkeit auf und macht seine Sache aus ganz ähnlicher Distanz diesmal deutlich besser. Sofort legt er nach viel Gefühl im Kurzspiel am kurzen Par 4 der 9 auch weiter nach und biegt so bereits bei 2 unter Par auf die letzten neun Löcher ab.

Nach einer kleinen Parserie rollt dann am Par 3 der 14 der Tee Shot knapp vom Grün, was das nächste Birdie jedoch nur umso spektakulärer macht. Dank eines lasergenauen Wedges lässt danach mit der 15 auch das letzte Par 5 der Runde einen Schlag springen, womit er sich immer näher an die Spitzenplätze heranarbeitet. Schlussendlich unterschreibt er auch am Sonntag wieder eine 67 (-4), klettert damit noch um etliche Ränge nach oben und holt, angesichts der beiden etwas zähen Auftaktrunden, wohl noch so ziemlich das Optimum aus der Woche raus.

Dem zweiten deutschsprachigen Spieler im Feld geht am Finaltag nach dem Turn die Puste aus, denn nach frühen Birdies kommt Stephan Jäger (GER) über eine 71 (Par) am Ende nicht hinaus und rutscht damit noch bis ins Mittelfeld zurück.

Leaderboard RBC Heritage

