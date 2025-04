Erfolgreiche Ostersuche

Max Steinlechner legt am Finaltag bei der Abu Dhabi Challenge noch einmal alles rein und findet im Al Ain Equestrian Shooting & Golf Club am Ostersonntag am Weg zur 65 (-5) noch eine Menge Birdies.

Rang 8 im Road to Mallorca unterstreicht die bislang starke Saison von Max Steinlechner auf der Hotelplanner Tour. Mit den sehenswerten Auftritten zählt der Tiroler mittlerweile auf der umbenannten Challenge Tour auch zu den klaren Mitfavoriten auf den Sieg, was er zum Auftakt mit einer 67 (-3) mit Abstrichen auch teils unter Beweis stellte. Am Freitag kostete ihm ein Doppelbogey nach starkem Beginn jedoch total den Rhythmus, was am Ende sogar in einer 72 (+2) und einer Zitterei um den Cut mündetet. Schließlich durfte Max aber durchatmen und wird nun alles daran setzen das Feld am Wochenende noch so gut wie möglich von hinten aufzurollen.

Gleich am Par 5 der 10 schnappt sich Max dann am Samstag ein anfängliches Birdie und findet so nach Maß in den dritten Spieltag. Zum Leidwesen des Tirolers währt die Freude darüber jedoch nur kurz, denn schon auf der 11 steht sein Tagesergebnis wieder bei Level Par. Souverän spult er in Folge Par um Par ab, läuft die gesamten verbleibenden Backnine über jedoch vergeblich einem weiteren Erfolgserlebnis hinterher.

Erst ab der 4 grooved sich der ehemalige NC State-Student dann wieder in einen gewinnbringenden Rhythmus und arbeitet sich mit gleich drei Birdies auf nur vier Löchern spürbar im Klassement nach vor. Im Finish erwischt es ihn dann aber am Par 3 der 8 noch einmal, weshalb er sich schlussendlich mit einer 68 (-2) anfreunden muss, die ihn nur um ein wenig am Leaderboard nach oben klettern lässt.

Alles reingelegt

Zwar will am Sonntag auf der 10 ein anfängliches Par 5 Birdie nicht gelingen, den verpassten roten Eintrag holt er jedoch schon auf der 12 nach und bringt sich damit in einen durchaus sehenswerten Rhythmus, denn im zwei Loch-Abstand gelingen bis zum Turn gleich noch drei weitere Birdies. Derart stark hält er vor den letzten neun Bahnen schon bei 4 unter Par und marschiert damit bereits bis ins Mittelfeld nach vor.

Den starken Schwung nimmt er auch auf die letzten neun Löcher mit und notiert auf der 2 und der 4 gleich noch zwei weitere Birdies. Erst am Schlussloch macht er sich dann noch mit dem ersten Bogey eine komplett fehlerlose Finalrunde zunichte, doch auch mit der 65 (-5) geht sich mit der erfolgreichen Birdiesuche zu Ostern noch ein sehenswerter Vorstoß auf Rang 29 aus.

„Es war letzte Woche eigentlich ganz okay bis gut in Ajman. In Abu Dhabi wars jetzt eher ein Kampf mit zu vielen Fehlern und einfach wirklich null Gespür auf den Grüns. Aber alles in allem wars auch noch okay“, fasst er die beiden Wochen in den Emiraten zusammen. Renato Paratore (ITA) schnappt sich nach seinem Sieg in der Vorwoche auch in Abu Dhabi den Titel und krönt sich so zum Mr.Emirates.

