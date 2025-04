Noch keine Auferstehung

Bernd Wiesberger notiert bei den China Open im Enhance Anting GC zwar auch am Finaltag wieder eine 70, ein 43. Platz hilft dem Burgenländer aber weder im Kampf um die Tourcard, noch in der Weltrangliste wirklich weiter.

Nach dem gerade noch geschafften Cut, wollte Bernd Wiesberger am Wochenende eigentlich die Trendwende der Saison einläuten, allerdings kam der Südburgenländer auch am Moving Day nicht wirklich ins Rollen. Erneut lag er bis wenige Löcher vor Schluss deutlich über Par im Hintertreffen, erst ein spektakulärer Eagle am Par 4 der 17 und ein abschließendes Par 5 Birdie ermöglichten zumindest noch eine weitere 70 (-1).

Damit gingen sich jedoch nicht nur keine großen Sprünge im Klassement aus, am Ende des Tages machte er sogar lediglich einen einzigen Rang gut und startet so nur als 56. in die letzte Runde. Am Sonntag wird der achtfache European Tour Champion nun wohl schon zwingend den Turbo zünden müssen, denn eine Platzierung im hinteren Drittel des Klassements hilft ihm weder im Kampf um die Tourcard, noch in der Weltrangliste in irgendeiner Form weiter.

Die erhoffte Auferstehung bleibt aus golferischer Sicht am Ostersonntag jedoch aus, denn nach vier anfänglichen Pars, wobei er zum vierten Mal am Par 5 der 3 ein Birdie verpasst, schlittert er am Par 3 der 5 sogar in ein Doppelbogey und rutscht so schon früh weiter zurück. Zwar ist die Birdiesuche kurz danach auch in Form eines roten Doppelpacks von Erfolg gekrönt, bei Level Par kommt er nach den Frontnine aber nicht vom Fleck.

Dritte 70 in Folge

Den Schwung der beiden Schlaggewinne kann er noch dazu nicht wirklich auf die letzten neun Löcher mitnehmen, da er einmal mehr lange Zeit vergeblich weiteren Schlaggewinnen hinterherläuft. Zwar muss er immerhin auch keinen weiteren Fehler einstecken, erst auf der 17 darf er dann aber noch einmal durchatmen. Mehr als die dritte 70 (-1) hintereinander geht sich so aber nicht aus.

Damit macht er zwar noch einige Ränge gut, den benötigten großen Sprung im Klassement kann er damit aber nicht bewerkstelligen. Weder bringt ihm der 43. Platz im Kampf um die Tourcard im Race to Dubai dicke Punkte ein, noch kann er damit in der Weltrangliste irgendwie brauchbar anschreiben. Immerhin kann er vom Selbstvertrauen her wohl auf die drei roten Runden am Stück etwas aufbauen, denn bereits kommende Woche ergibt sich mit dem zweiten China Event die nächste Chance.

„War nicht das beste Ergebnis in Shanghai, aber ich kann von dieser Woche auf jeden Fall einige positive Dinge mitnehmen. Der Kurs war großartig und ich freue mich schon darauf hier nächstes Jahr wieder dabei zu sein“, so Bernd nach der Finalrunde auf Instagram. Yannik Paul (GER) fährt einen starken 3. Rang ein, Ashun Wu (CHN) sichert sich in seiner Heimat den Sieg.

Leaderboard China Open

>> SKY überträgt Live und in HD von den China Open.