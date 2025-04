Eingegrooved

Sepp Straka lässt sich am Samstag bei der RBC Heritage von einem anfänglichen Doppelbogey nicht beirren und grooved sich im Harbour Town Golf Links mit starkem Spiel mit einer 67 (-4) noch zu seiner bislang klar besten Runde der Woche.

Nach dem ersten verpassten Cut beim Masters in der Vorwoche, hat Sepp Straka auch in South Carolina einigermaßen Probleme richtig ins Rollen zu kommen. Mit teils zu fehleranfälligem Spiel startete Österreichs Nummer 1 beim 20 Millionen Event auf Hilton Head Island trotz sehenswerter Birdiequote nur mit einer 70 (-1) und auch am Freitag ermöglichte erst eine spektakulär gelochte Annäherung zum Eagle im Finish eine weitere Runde knapp unter Par. Bei generell recht guten Scores muss der 31-jährige am Wochenende nun zulegen, immerhin präsentiert sich das Leaderboard noch einigermaßen kompakt, denn auf die Top 10 fehlen Sepp vor dem Samstag „nur“ fünf Schläge.

Dieser Rückstand wächst dann aber gleich auf der 1 gehörig an, denn den ersten Drive ballert er richtiggehend aus den Carolinas und muss vom Tee sogar nachladen, womit sich am Ende nur das Doppelbogey ausgeht. Immerhin betreibt er mit einem darauffolgenden Par 5 Birdie nach starkem Pitch ins Grün recht sehenswerte Frustbewältigung. Schon auf der 3 wird der Puls dann nach einer misslungenen Annäherung aber wieder schneller, denn nach verpasstem Up & Down rutscht er prompt wieder auf 2 über Par zurück.

Sicherheit gefunden

Nachdem er dann am Par 3 der 4 fast zum Hole in One locht und dem Putter nur wenige Zentimeter zum zweiten Birdie übrig lässt, geht das Wechselspiel zwischen Schlagverlust und Schlaggewinn munter weiter. Zwar lässt er am Par 5 danach eine weitere gute Möglichkeit aus zwei Metern noch verstreichen, auf der 6 macht er die Sache aus vier Metern dann aber deutlich besser und kämpft sich so endgültig wieder auf Level Par für den Tag zurück.

Erst danach kehrt mit einer Parserie erstmals Ruhe auf der Scorecard ein. Erst auf der 13 kommt dann dank eines gelochten Dreimeterputts wieder Farbe aufs Tableau, womit er auch erstmals am Samstag die Runde in den roten Bereich dreht. Zwar verpasst er es nach eher suboptimalem Chip am Par 5 der 15 rasch weiter nachzulegen, dafür kann er jedoch auf der 16 aus einer starken Annäherung Kapital schlagen und da danach auch am Par 3 der 17 aus rund vier Metern das Birdie gelingt, marschiert er erstmals richtig spürbar am Leaderboard nach vor.

Aus dem Mittelfeld in den Finaltag

Stilecht lässt er sich dann auch aus 2,5 Metern am Schlussloch nicht zweimal bitten und unterschreibt so schließlich trotz des anfänglichen Doppelbogeys mit der 67 (-4) noch seine bislang klar beste Runde der Woche. Der starke Auftritt bringt ihn naturgemäß auch im Klassement deutlich weiter nach vor, womit er sich wohl sogar noch Außenseiterchancen auf ein Topergebnis einräumt.

Stephan Jäger ergeht es am Samstag ganz ähnlich, denn auch der einzige Deutsche im Feld muss ein zwischenzeitliches Doppelbogey verdauen und kämpft sich danach noch zu einer 69, womit er die Chance auf ein Topergebnis weiterhin am Leben hält.

Leaderboard RBC Heritage

