Wieder im Finish

Bernd Wiesberger kommt nach dem knapp geschafften Cut auch am Moving Day bei den China Open nicht ins Rollen, dreht die Runde im Enhance Anting GC aber erneut im Finish zumindest noch zu einer 70 (-1).

Nach einer bislang enttäuschend verlaufenen Saison, deutete am Donnerstag auch in Shanghai nach einer 74 (+3) nichts auf eine zu erwartende Trendwende im Spiel von Bernd Wiesberger hin. Auch der Freitag plätscherte lange Zeit recht ereignislos dahin, bis er sich mit einem Doppelbogey nach dem Turn das Leben noch zusätzlich erschwerte. Erst im Finish platze dann endlich der sprichwörtliche Knoten und mit einem späten Birdiehattrick arbeitete sich der Südburgenländer noch zu einer 70 (-1) und cuttete somit noch „on the number“ ins Wochenende.

Die kleine „Trendwende“ gilt es nun jedoch am Wochenende mit weiteren roten Runden zu bestätigen, denn eine Platzierung jenseits der Top 50 hilft Bernd weder im Race to Dubai im Kampf um die Tourcard noch in der Weltrangliste in irgendeiner Form weiter. Gleich zu Beginn macht Bernd dann mit einem Birdie auf der 1 dort weiter wo er am Freitag aufgehört hat und findet so nach Maß in den dritten Spieltag. Nachlegen kann der 39-jährige jedoch nicht, denn nach einer langen Parserie tritt er sich noch vor dem Turn auf der 9 auch das erste Bogey ein und steht so nur bei Level Par in der 10. Teebox.

Kein großer Vorstoß

Zwar verpasst er am Par 5 der 10 den sofortigen Konter noch, holt den ausgelassenen roten Eintrag jedoch postwendend auf der 11 nach und drückt sein Tagesergebnis so einmal mehr in den Minusbereich. Wieder kann er jedoch nicht nachsetzen und schlittert schließlich auf der 15 sogar in ein Doppelbogey. Noch etwas gezeichnet vom Doubletten-Schock geht sich auch am darauffolgenden Par 3 das Par nicht aus, womit er wenige Löcher vor Schluss sogar auf +2 abdriftet und damit verständlicherweise auch im Klassement am hinteren Ende stagniert.

Auf den letzten Löchern beschwört er dann aber die Geister, die ihm schon am Freitag auf den letzten Löchern den Turnaround ermöglichten. Diesmal geht es sogar noch etwas spektakulärer zur Sache, denn auf der 17 locht er kurzerhand die Annäherung zum Eagle und da sich am abschließenden Par 5 gleich noch ein Erfolgserlebnis ausgeht, bringt er sogar erneut die 70 (-1) zum Recording. Zwar macht er damit gerade mal einen einzigen Platz gut und startet nur als 56. in den Sonntag, das erneut starke Finish sollte aber wohl ein wenig Auftrieb geben.

Aus deutschsprachiger Sicht gibt es jedoch trotz der eher schaumgebremsten Performance von Bernd Wiesberger positive Neuigkeiten, denn Yannik Paul startet in Shanghai voll im Titelkampf in den Finaltag. Haotong Li (CHN) und Eugenio Chacarra (ESP) starten bei gesamt 12 unter Par als Co-Leader, und so mit nur zwei Schlägen Vorsprung auf Yannik Paul, in die letzte Umrundung.

>> SKY überträgt Live und in HD von den China Open.