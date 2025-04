Straka baut auf Erfolgsgeschichte

Sepp Straka versucht auch heuer sein Glück mit Brice Garnett als Partner beim Teambewerb der Zurich Classic.

Sepp Straka baut nach dem 11. Platz im Vorjahr erneut auf Brice Garnett als Partner bei der Zurich Classic of New Orleans. Auch wenn der Amerikaner kein ehemaliger Georgia Bulldog ist, ergänzten sich die beiden im Vorjahr hervorragend, weshalb heuer die Entscheidung im Teambuilding nicht schwer fiel.

Garnett ist wie Sepp als hervorragender Ballstriker bekannt, nur auf den Grüns lief es im TPC Avondale im Vorjahr nicht nach Wunsch, was ein absolutes Topergebnis verhinderte. Seit damals hat sich vor allem der Wiener auf den Grüns wieder gesteigert was optimistisch für das 9,2 Millionen Dollar-Turnier macht. Straka könnte auch das kleine Formtief überwunden haben, nachdem er sich zuletzt in Harbour Town von Tag zu Tag steigern konnte.

Rory McIlroy sorgte mit seinem Buddy Shane Lowry für einen Sieg im Vorjahr beim einzigen Teamevent der PGA Tour. Auch heuer sind die Titelverteidiger die Topfavoriten, es ist zugleich Rory’s erster Turnierstart nach dem emotionalen Triumph beim Masters. Erfolgsrezept für beide war schon im Vorjahr den ungeheuren Spaß, den sie an den vier Spieltagen im Vierer und Bestball hatten. Diesen Spaß bei der Golfarbeit werden wohl auch Sepp Straka und Brice Garnett ausstrahlen.

SKY überträgt an allen vier Spieltagen live aus New Orleans.

