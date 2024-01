Papa Straka auf Hawaii-Tour

Nach besonderen Weihnachten mit Geburt seines ersten Sohnes Leonhard, eröffnet Sepp Straka auf Hawaii seines Golfjahr 2024.

Nach dem weihnachtlichen Familienzuwachs mit Sohn Leonhard James, startet Sepp Straka mit neuem Schwung in sein Golfjahr 2024. Die Elite der PGA Tour, mit den Turniersiegern 2023 und den Top 50 im FedExCup, eröffnet mit dem „The Sentry“ eine neue Saison im FedExCup, nachdem die Tour auf die Wertung mit Kalenderjahr umgestellt hat.

59 Spieler sind beim ersten von 8 Signature Events ohne Cut auf Hawaii am Start, wobei der Sieger 700 Punkte für den neuen FedExCup abstauben wird – sowie vom fürstlichen Preisgeld von insgesamt 20 Millionen Dollar den Löwenanteil von 3,6 Millionen. Selbst der Letzte kassiert noch 50.000 Dollar Reisekostenzuschuss.

Sepp Straka ist zum zweiten Mal im Plantation Course von Kapalua mit dabei. Im Vorjahr kam Sepp von Tag zu Tag besser mit dem Par 73-Kurs zurecht und wurde am Ende 21. Jon Rahm ist nach seinem Wechsel zur LIV-Konkurrenz der große Abwesende auf Hawaii. Vielleicht auch deshalb haben die Tours ihre Verhandlungen mit den Saudis auf eine neue Deadline bis zum Masters verlängert.

34 Turniersieger – aber ohne Titelverteidiger

Das Feld besteht aus 34 Spielern, die alle mindestens ein Turnier in der vergangenen Saison gewonnen haben, darunter Stars wie Scottie Scheffler, Viktor Hovland und Collin Morikawa – bloß Titelverteidiger Jon Rahm, der Morikawa bezwang, fehlt.

Aber auch einigen anderen Spieler werden gute Chancen eingeräumt, das Turnier zu gewinnen oder zumindest eine gute Platzierung zu erreichen. Zum Beispiel Ludvig Åberg, der schwedische Shootingstar, der im November seinen ersten PGA TOUR Sieg bei The RSM Classic feierte, Rickie Fowler, der nach einer langen Durststrecke wieder in Form ist, Jason Day, der ehemalige Weltranglistenerste, der im Oktober die Shriners Hospitals for Children Open für sich entschied, und Justin Rose, der erfahrene Engländer, der immer für eine Überraschung gut ist.



Das Sentry Plantation Course at Kapalua ist ein perfekter Ort, um die neue PGA TOUR Saison zu beginnen. Der Plantation Course ist ein Par-73-Kurs mit einer Länge von 7.596 Yards, der atemberaubende Ausblicke auf den Pazifik bietet. Die Spieler müssen sich auf starke Winde, schnelle Grüns und viele Höhenunterschiede einstellen.

