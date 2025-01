Sepp mit Winners-Boost

Sepp Straka kommt als frisch gebackener Champion zum Pebble Beach Pro Am, dem nächsten Highlight auf der PGA Tour.

Eine Woche Pause zum Regenerieren und Feiern gönnte sich Sepp Straka nach seinem dritten Sieg auf der PGA Tour ehe es in Pebble Beach mit dem nächsten Signature Event weitergeht. 20 Millionen Dollar Preisgeld werden auf der Monterey Peninsula im Norden Kaliforniens in einem Elitefeld von 80 Spielern ohne Cut ausgespielt.

Straka mit guten Erinnerungen an Pebble Beach

Im Vorjahr, als das Turnier wetterbedingt auf drei Runden verkürzt werden musste, erreichte Sepp einen 26. Platz. Vor 6 Jahren debütierte er am berühmten Links-Klassiker bei der US Open mit einem 28. Platz. In der aktuellen Topform dürfen sich die Fans somit einiges erwarten, vor allem da die kleinen Grüns den lasergenauen Eisen des Wieners einen klaren Vorteil verschaffen sollten.

Scottie Scheffler feiert nach den Schnittverletzungen an der Hand in Pebble Beach sein Saisondebüt. Rory McIlroy, Collin Morikawa, Ludvig Aberg oder Justin Thomas sorgen für weiteren Glanz im Lineup. Gespielt wird heuer nur auf zwei Kursen, Pebble Beach Golf Links und Spyglass Hill, wobei die Amateure im Pro Am nur zwei Tage lang engagiert sein werden. Am Wochenende wird dann nur noch in Pebble Beach gespielt.

SKY überträgt live an allen Spieltagen aus Pebble Beach

