Hat Straka einen Major-Sieg drauf?

Österreichs Golffans trauen Sepp Straka jederzeit einen Major-Sieg zu, die Buchmacher sehen ihn vor der PGA Championship dennoch als Außenseiter.

Nach dem bislang größten Erfolg der Karriere mit einem Sieg bei einem Signature Event der PGA Tour und erstmals als Top 10 Spieler der Welt kommt Sepp Straka zur PGA Championship. Österreichs Nummer 1 ist damit auch in eine neue Liga aufgestiegen: bei einer ORF-Umfrage trauen ihm plötzlich 85% der Golffans sogar einen Major-Sieg zu.

Majortitel kann man nicht planen, sie passieren oder auch nicht: mit dem 2. Platz bei einer Open Championship hat Straka jedoch bewiesen, dass es im Bereich des Möglichen ist.

Duell der Golfgiganten erwartet: Rory gegen Scottie

Die Buchmacher sehen das nicht ganz so: Rory McIlroy und Scottie Scheffler gehen als klare Co-Favoriten in das Rennen um die Wanamaker Trophy beim Majorturnier der US PGA. Straka ist mit einer Wett-Quote von 1:51 nicht einmal in den Top 15 zu finden. Dabei liegt Sepp der selektive Shotmaking-Kurs von Quail Hollow durchaus, wie ein 8. Platz im Vorjahr beweist, als er nicht einmal in Hochform agierte.

Zum bereits 5. Mal startet Straka bei einer PGA Championship, wobei er vor zwei Jahren mit einem 7. Platz die österreichische Bestmarke setzte. Im Vorjahr kam er dagegen ohne sein bestes Spiel bei den tiefen Scores nicht mit und verpasste bei 2 über Par als 100. sogar seinen bislang einzigen Cut. Titelverteidiger in Quail Hollow ist der Amerikaner Xander Schauffele.

Die PGA schickt als Topflight mit Scheffler, McIlroy und Schauffele die Top 3 der Weltrangliste gleich gemeinsam auf den Platz (Donnerstag ab 14:22 MESZ). Nach Rory McIlroy beim Masters möchte nun auch Jordan Spieth den Career Grand Slam gewinnen, dem US-Boy fehlt dazu nur noch der Titel bei einer PGA Championship: „Wenn ich es mir aussuchen könnte, nur noch ein Turnier in meiner Karriere zu gewinnen, dann wäre es dieses. Das ist jedes Jahr bei mir rot am Kalender eingeringelt,“ gibt Spieth zu wie das Thema unter seinen Nägeln brennt.

