Punkte geangelt

Lukas Nemecz angelt sich bei der Barracuda Championship auch am Finaltag wieder 12 Punkte und verpasst beim von PGA Tour und DP World Tour kosanktionierten Stableford Event im Lake Tahoe GC nur knapp ein Topergebnis.

Lukas Nemecz stemmte beim kosanktionierten Stableford Turnier in Kalifornien nach 6 Punkten zum Auftakt und 8 Zählern am Freitag recht souverän den Cut. Am Moving Day konnte er dann auch die selbstformulierte Hoffnung eines besseren dritten Spieltags als bei den letzten Turnieren in die Tat umsetzen, denn mit 12 Punkten kletterte er bis auf Rang 26 nach vor.

Am Finaltag heißt es nun im modifizierten Zählmodus – für Birdie gibt es 2 Punkte, 5 für Eagle, 8 für Albatross bzw. 1 Punkt Abzug für Bogey und 3 für Doppelbogey oder Schlimmeres – noch einmal aggressiv zu Werke zu gehen, zahlen sich Erfolgserlebnisse doch überproportional aus.

Von Beginn an hellwach

Schon auf der 2 bringt der Steirer aus gut vier Metern erstmals den Putter auf Temperatur und legt sofort am darauffolgenden Par 5 trotz versandeter Attacke ein weiteres Birdie nach. Zwar geht er es dann etwas ruhiger an, auf der 7 fällt jedoch der nächste Viermeterputt, was ihm nach fehlerlosen Frontnine bereits 6 Punkte einbringt.

Sofort legt er auf den letzten Neun dann auch weiter nach und drückt mit einem roten Doppelpack auf der 10 und der 11 gleich wieder aufs Tempo. Nur kurz bläst er dann etwas durch, ehe er auf der 14 und dem Par 5 danach bereits die Birdies 6 und 7 erntet und damit auch endgültig unter die Top 10 zieht. Erst im Finish muss er dann am Par 3 der 16 und der 18 noch etwas Federn lassen.

Schlussendlich kommt er aber mit der 66 (-5) über die Ziellinie, nimmt wie schon am Moving Day erneut 12 Punkte mit und verpasst mit 38 Zählern als 13. nur knapp ein Topergebnis. Nick Dunlap (USA) marschiert zu 49 Punkten und krönt sich damit zum neuen Barracuda Champion.

Leaderboard Barracuda Championship

