Die wichtigsten Profi Golftours von Damen und Herren

Seit den Anfängen des Golfsports vor Hunderten Jahren hat sich Golf von einem Freizeitspiel zu einem hochprofessionellen Sport entwickelt, der Millionen von Fans weltweit begeistert, ein milliardenschweres Geschäftsmodell darstellt und ihre größten Stars wie Tiger Woods zu Sportmilliardären gemacht hat. Der Golfsport ist auch äußert präsent in der Welt der Sportwetten und Online-Casinos wie Betpanda DE .

Als prestigeträchtigste Turniere im Golfsport gelten die vier Major-Turniere, die British Open, die US Open, die PGA Championship und das Masters sowie der Ryder Cup als Teambewerb. Doch nur die verschiedenen Golftours bieten mit ihrem Kalender von 30 bis 50 Turnieren jährlich eine ständige Einkommensquelle für die Golfstars sowie Stoff für die Golffans um ihren Idolen Woche für Woche beim Kräftemessen die Daumen zu drücken.

Drei Tours dominieren im Profigolfsport der Männer

Die PGA Tour , DP World Tour und Asian Tour repräsentieren die Spitze des professionellen Herrengolfsports und bieten eine globale Bühne für die talentiertesten Spieler der Welt. Die PGA Tour, mit Sitz in den USA, wertet die wichtigsten Turniere für ihre Rangliste, den FedExCup, einschließlich der vier Majors: das Masters, die US Open, die Open Championship und die PGA Championship.

Die DP World Tour , früher als European Tour bekannt, umfasst eine Vielzahl von Events auf verschiedenen Kontinenten und beheimatet einige der geschichtsträchtigsten Wettbewerbe wie die Open Championship. Für alle Turniere am jährlichen Kalender werden Punkte für das Race to Dubai gesammelt um die Allerbesten beim Saisonfinale in der Wüstenmetropole zu empfangen.

Die Asian Tour hat sich als Plattform für aufstrebende Talente vor allem aus Korea, Thailand und Japan etabliert und trägt zur wachsenden Popularität des Golfsports in Asien bei. Mit der International Series streckt die Asian Tour aber in den letzten Jahren zunehmend ihre Fühler auf andere Kontinente, inklusive Europa aus.

Diese drei wichtigsten Profi-Touren sind nicht nur für die Entwicklung und Förderung des Golfsports von entscheidender Bedeutung, sondern sie bieten auch eine wichtige finanzielle Grundlage für die Spieler. Mit einer Kombination aus Tradition, Prestige und internationaler Reichweite sind die PGA Tour, DP World Tour und Asian Tour unverzichtbare Bestandteile der professionellen Golfwelt.

Profitours der Damen in Amerika und Europa

Die Ladies Professional Golf Association (LPGA) Tour und die Ladies European Tour (LET) sind die führenden Golfturnierserien für professionelle Golferinnen weltweit. Die LPGA Tour, mit Sitz in den USA, ist bekannt für ihre prestigeträchtigen Turniere, einschließlich fünf Major-Meisterschaften: die Chevron Championship, die KPMG Women’s PGA Championship, die U.S. Women’s Open, die Ricoh Women’s British Open und die Evian Championship. Diese Turniere ziehen die besten Spielerinnen aus der ganzen Welt an und bieten einige der höchsten Preisgelder im Damengolf.

Im Gegensatz dazu konzentriert sich die LET hauptsächlich auf Europa, mit Veranstaltungen, die auch in anderen Teilen der Welt wie Südafrika, Australien und Dubai stattfinden. Die LET bietet eine Plattform für aufstrebende Talente, um Erfahrungen zu sammeln und sich möglicherweise für die LPGA Tour zu qualifizieren.

Viele deutsche, britische und spanische Spielerinnen nutzen die LET als Sprungbrett für ihre Karrieren. Daher steht die LET oft im Schatten der LPGA Tour, hat sich aber dank hochklassiger Veranstaltungen und talentierter Spielerinnen einen Namen gemacht. Das „Race to Costa del Sol“ ist ein Saison-Highlight, bei dem die besten Spielerinnen der LET um den Titel kämpfen. Beide Touren tragen wesentlich zur Entwicklung des Damengolfsports bei und bieten den Spielerinnen die Möglichkeit, auf höchstem Niveau zu konkurrieren und ihre Fähigkeiten auf der globalen Bühne zu präsentieren.