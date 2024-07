Punktesammler

Lukas Nemecz cuttet bei der Barracuda Championship mit zwei souveränen Runden sicher ins Wochenende. Matthias Schwab muss beim kosanktionierten PGA Tour und DP World Tour Stableford Event im Lake Tahoe GC noch zittern.Matthias Schwab

und Lukas Nemecz kamen zum Auftakt im Lake Tahoe GC zwar noch nicht so wirklich ins Rollen, brachten sich mit 69er (-2) Runden und 6 Punkten beim Stableford Event im Lake Tahoe GC aber zumindest auf Kurs in Richtung Wochenende. Mit früher Tee Time heißt es am Freitag nun jedoch die Aggressivität etwas zu erhöhen, denn das modifizierte System – es gibt 2 Punkte für Birdie, 5 für Eagle, 8 für Albatross bzw. 1 Punkt Abzug für Bogey und 3 für Doppelbogey oder Schlimmeres – lädt geradewegs zur Attacke ein.

Mit Pitch und Putt holt sich Lukas Nemecz bereits auf der 2 das erste Birdie und die ersten beiden Punkte ab und legt am darauffolgenden Par 5 sofort ein weiteres Erfolgserlebnis nach. In Folge geht er es zwar etwas ruhiger an, macht mit Pars aber nicht viel verkehrt und lässt sich schließlich auf der 7 die nächste gute Birdiechance nicht entgehen. Stark stopft er dann auch auf der 9 noch zum Birdie und marschiert so immerhin mit 8 Punkten und den Top 10 in Sichtweite auf die Backnine.

Recht rasch legt er dann schon am Par 5 der 11 den nächsten roten Eintrag nach, ehe der gewinnbringende Schwung plötzlich wie aus dem Nichts verloren geht. Zunächst tritt er sich auf der 13 mit einem Dreiputt das erste Bogey ein und schlittert nach Drive in unspielbarer Lage auf der 17 sogar in ein Doppelbogey. Am Schlussloch legt er sich dann zwar noch eine gute Birdiechance auf und locht eiskalt aus 3,5 Metern, was ihm mit der 68 (-3) immerhin 8 Punkte einbringt und ihn sicher cutten lässt.

Zitterpartie für Schwab

Am Vormittag legt Matthias Schwab einen wahren Blitzstart hin, denn nach einem frühen Birdie auf der 2, stopft er am darauffolgenden Par 5 sogar zum Eagle und hält so nach nur drei gespielten Löchern bereits bei 7 Punkten. Danach allerdings ziehen erste Gewitterwolken im Spiel des Rohrmoosers auf, was sich auf der 5, der 7 und der 9 nach verpasstem Up & Down und wild verzogenen Drives auch in drei Bogeys niederschlägt, womit er nur mit 4 Punkten zum Turn kommt.

Auf den hinteren Neun hält er Fehler dann zwar gekonnt fern, findet jedoch nur nch am Par 5 der 15 ein weiteres Birdie, was ihm mit der 70 (-1) lediglich 6 Punkte einbringt. Bei gesamt 12 Zählern muss er nun noch heftig um den Wochendeinzug zittern.

