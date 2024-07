Steinlechner im Titelkampf

Maximilian Steinlechner packt bei den EURAM BANK Open auch am Moving Day wieder eine 65 (-5) aus und mischt beim Challenge Tour Heimspiel im GC Adamstal vor der Finalrunde voll im Titelkampf mit.Maximilian Steinlechner

konnte seine derzeitige Topform an den ersten beiden Spieltagen im GC Adamstal eindeutig unter Beweis stellen, denn nicht nur, dass der Tiroler als einziger Österreicher beim Challenge Tour Heimspiel cuttete, der 24-jährige mischt bei nur zwei Schlägen Rückstand auf das Führungstrio sogar voll im Titelkampf mit. Vor allem die Konstanz zeichnete den Gösser Open Champion bisher aus, musste er bei acht Birdies auf dem anspruchsvollen Gelände doch lediglich ein einziges Bogey einstecken. Eine Serie, die er am Moving Day klarerweise fortsetzen will.

Max macht dann relativ schnell klar, dass der späte Fehler am Freitag keinerlei Spuren in seinem Spiel hinterlassen hat, denn nach zwei anfänglichen Pars drückt er mit einem Birdiedoppelpack schon auf der 3 und der 4 erstmals aufs Gaspedal und bleibt der Spitzengruppe so voll erhalten. Nach einem ausgelippten Birdieputt auf der 6 ebbt der Schwung dann doch einigermaßen ab. Mit recht sicheren Pars macht der Youngster aber nicht viel verkehrt und hält sich so auch weiterhin in vielversprechender Lauerstellung.

Erst kurz vor dem Turn erwischt es die heimische Hoffnung dann auf der 9 nach kurzem verschobenen Parputt mit dem ersten Bogey, was ihn nur im zartrosa Bereich auf die Backnine abbiegen lässt. Der Faux-pas beeindruckt Max aber überhaupt nicht, denn gleich auf der 10 hobelt er den Fehler wieder weg und stellt den alten Zwischenstand von -2 wieder her. Stark legt er auf der 13 dann den schwierigen Abschlag aufs Fairway und zündet in Folge eine noch bessere Annäherung ins Grün, was ihm aus gut 1,5 Metern das nächste Birdie beschert.

Bärenstarkes Finish

Zwar parkt er am Par 5 der 15 die Attacke nur knapp vor dem Grün, nach suboptimalem Chip geht sich das erhoffte Birdie jedoch nicht aus. Fast rächt sich dies auch sofort am Par 3 danach, nach starkem Chip und gefühlvollem Putt kratzt er aber auf der 16 noch ein weiteres Par auf die Scorecard. Mit zwei gelungenen Schlägen legt er sich dann auf der anspruchsvollen 17 wieder eine gute Birdiechance auf und lässt sich diese nicht entgehen, womit er sich zumindest vorerst auch wieder voll in den Titelkampf einmischt.

Perfekt knallt er dann auch am abschließenden Par 3 den Tee Shot noch aufs Grün und krallt sich aus einem guten Meter gleich noch einen roten Eintrag, was ihn erneut die 65 (-5) unterschreiben lässt. Bei gesamt 12 unter Par mischt der ehemalige NCU-Student so vor den letzten 18 Löchern als geteilter 2. voll um den Sieg mit. Am Sonntag steht der junge Tiroler sogar im Schlussflight und wird von Beginn an versuchen Druck auf Frank Kennedy (ENG) aufzubauen um den zwei Schläge großen Rückstand wettmachen zu können.

„Es war nicht wirklich viel anders als an den vorherigen Tagen. Ich hab einen guten Start erwischt, zwischendurch wars dann bissel zäh, da hab ich es zusammenhalten müssen, aber hinten raus ist dann noch mal was gegangen. Der Abschlag auf der 18 war eigentlich nicht wirklich so geplant. Ich wollte ihn unten aufs richtige Plateau legen, der ist mir dann ein wenig rechts weggegangen, aber zum Glück genau auf die Fahne. Morgen im Schlussflight wird eine super Erfahrung für mich und ich werde sicher wieder etwas nervös sein“, so Steinlechner nach der fantastischen 3. Runde.

Leaderboard Euram Bank Open