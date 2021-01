Pure Willenskraft

FARMERS INSURANCE OPEN – 2. RUNDE: Sepp Straka geht am Freitag am berühmten South Course von Torrey Pines bei zähem Wind so gut wie nichts leicht von der Hand, mit Nervenstärke und purer Willenskraft kämpft er sich aber noch zur 74 (+2) und stemmt damit “on the number” den Cut.

Sepp Straka zeigte sich zum Auftakt am scorefreundlicheren North Course alles andere als geizig und knallte gleich sechs Birdies auf die Scorecard. Zwar musste er bei einer Schwächephase zwischendurch auch drei Bogeys in Folge einstecken, mit der 69 (-3) liegt der Longhitter nach dem ersten Spieltag aber klar auf Cutkurs. Mit einer der ersten Startzeiten am Freitag wartet auf Österreichs PGA Tour Beitrag nun noch der majorerprobte South Course von Torrey Pines, den er letztes Jahr aber richtig gut im Griff hatte.

Heuer ist dies zunächst lediglich auf seiner ersten Bahn der Fall, denn Sepp zündet gleich auf der 10 ein messerscharfes Eisen und lässt sich die Megachance aus einem Meter zum anfänglichen Birdie nicht vom Putter nehmen. Allerdings steht sein Score nur eine Bahn später sogar bei +1 nachdem er den Teeshot am Par 3 deutlich rechts verzieht und sich danach noch dazu einen Dreiputt leistet. Auch auf der 12 hat er gleich wieder mit etlichen Schwierigkeiten zu kämpfen und tritt sich aus dem Grünbunker prompt den nächsten Fehler ein.

Kurzzeitig stabilisiert er sein Spiel bei spürbarem teils böigen Wind dann zwar wieder, am Par 3 der 16 bleibt der Teeshot aber leicht zu kurz und erneut lässt ihn sein Gefühl im Kurzspiel im Stich, womit es prompt das nächste Bogey hagelt. Erst kurz vor dem Turn geht es dann mit einer gelungenen Grünattacke am Par 5 der 18 und einem stressfreien zweiten Birdie wieder in die richtige Richtung.

Nervenstark mit heißem Putter

Lange hält das gute Gefühl jedoch nicht an, denn aus dem Grünbunker heraus geht sich auf der 1 wieder nur ein Bogey aus, womit er sofort wieder hinter die prognostizierte Cutmarke zurückrutscht. Nach einem starken Teeshot ergibt sich danach am Par 3 der 12 aber wieder eine gute Möglichkeit, die er sich aus 1,5 Metern nicht entgehen lässt und sich so wieder auf Wochenendkurs bringt.

Gleich zweimal muss danach der Putter rettend einspringen und ihm aus unguten Distanzen die Pars kratzen. Dass es an diesem Tag ein einziger Kampf und Krampf ist zeigt die 7 dann deutlich, denn erneut bunkert sich Sepp vor dem Grün ein, mit einem starken Sandschlag kratzt er aber auch hier noch die Kurve und vermeidet so kurz vor Schluss den erneuten Rückfall.

Auf den letzten Bahnen lässt er dann nichts mehr anbrennen und rettet so die 74 (+2) ins Ziel. Damit büßt er zwar etliche Ränge ein, zumindest aber belohnt er sich für den harten Kampf mit dem Erreichen des Wochenendes, dass er als 54. in Angriff nehmen wird. Trotz der zähen zweiten Runde scheint ein Topergebnis durchaus noch in Reichweite zu sein, liegen die besten 10 doch lediglich sechs Schläge weit weg. Selbst Viktor Hovland an der Spitze weist bei gesamt 9 unter Par “nur” einen Vorsprung von acht Schlägen auf, was zeigt wie dicht das Klassement in Torrey Pines gedrängt ist.

