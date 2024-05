Rechtzeitig aufgewacht

Sepp Straka legt bei den PGA Championship lange Zeit eine ziemlich verschlafene Vorstellung hin, erst ein Doppelbogey nach dem Turn reißt Österreichs Nummer 1 regelrecht aus dem Schlaf und pusht ihn beim zweiten Major des Jahres im Valhalla GC noch zu drei Birdies und einer 71 (Par).

Sepp Straka kommt nach recht erfolgreichen letzten Wochen in durchaus ansprechender Form zu seinen vierten PGA Championship der Karriere. Das zweite Major des Jahres liegt dem gebürtigen Wiener auch definitiv, denn bei allen bisherigen Antreten stand er auch im Wochenende. Vergangene Saison sorgte er noch dazu mit Rang 7 für das erste Topergebnis eines Österreichers bei einem der vier größten Turniere, einige Wochen später verbesserte er diese bei den Open Championship sogar noch weiter. Da sich kein weiterer Österreicher für Kentucky qualifizierte, ruhen einmal mehr alle heimischen Major-Hoffnungen auf den Schultern des 31-jährigen.

Nachdem der erste Birdieputt auf der 10 aus 3,5 Metern knapp am Loch vorbeikullert verpasst Sepp zwar am Par 5 den anfänglichen roten Eintrag, startet aber immerhin absolut stressfrei ins zweite Major. Auch danach präsentiert er sich in der Anfangsphase sehr solide, bringt jedoch die Bälle noch nicht nah genug zu den Fahnen um sich wirklich zwingende Birdiemöglichkeiten auflegen zu können. Eine erste Ungenauigkeit wird dann auf der 15 aber gleich bestraft, immerhin verhindert er nach gewassertem Drive dank eines gefühlvollen 2,5 Meter Putts noch schlimmeres als das Bogey.

In Folge agiert er auch etwas ungenauer mit den Eisen, kratzt jedoch sowohl auf der 16 als auch auf der 17 nach verfehlten Grüns noch wichtige Pars auf die Scorecard. Kurz vor dem Turn ergibt sich dann am Par 5 der 18 nach längerer Zeit wieder eine richtig gute Birdiemöglichkeit, nachdem der Putter aus gut zwei Metern jedoch nicht mitspielt, biegt er nur bei 1 über Par auf die Frontnine ab. Auch dort will die Initialzündung einfach nicht gelingen und nachdem er sich aus dem Grünbunker auf der 2 mit einem kleinen Flyer sogar ein Doppelbogey eintritt, schlägt die Auftaktrunde endgültig eine richtig unangenehme Richtung ein.

Doppelbogey als Weckruf

Immerhin kann er danach am Par 3 nach starkem Teeshot aus 2,5 Metern Kapital schlagen und bringt das so lange gesuchte erste Birdie zu Papier. Das scheint den ehemaligen Georgia Bulldog auch auf den Geschmack zu bringen, denn direkt danach fällt auch aus gut drei Metern der Birdieputt, womit er das Doppelbogey in Windeseile wieder egalisiert. Zwar wirft auch das letzte der drei Par 5 Bahnen kein Birdie ab, dafür aber rollt am Par 3 der 8 der Birdieputt aus vier Metern ins Loch, womit er sein Score kurz vor Ende der Runde endgültig wieder ausgleicht.

Am Schlussloch lässt er dann nichts mehr anbrennen und bringt so schließlich die 71 (Par) in trocken Tücher. Damit reiht er sich am Ende des Tages wohl „nur“ rund um die erwartete Cutmarke ein, nach dem zähen Start inklusive einem Zwischenstand von nach elf gespielten Löchern, kann er sich mit der Par-Runde am Ende des Tages aber wohl durchaus zufrieden zeigen.

Schauffele in eigener Liga

Xander Schauffele (USA) agiert am Vormittag in einer eigenen Liga. Der US-Superstar sammelt bei seiner Umrundung Birdie um Birdie auf und steht am Ende sogar mit der unglaublichen 62 (-9) beim Recording, womit er unter anderem mit sich selbst die bislang tiefste Auftaktrunde bei einem Major teilt. Die neben Sepp Straka anderen deutschssprachigen Spieler im Feld, Martin Kaymer und Stephan Jäger, starten mit roten Runden durchaus ansehnlich.

