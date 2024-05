Dramatische Szenen

Scottie Scheffler erlebt in Kentucky hollwoodreife Szenen, denn nach einem tragischen tödlichen Unfall wird die Nummer 1 der Welt vom Louisville Police Department sogar vorübergehend festgenommen als er versucht am Unfallort vorbei zum Golfclub zu gelangen.

Der Start der zweiten Runde verzögerte sich, nachdem ein Shuttlebus einen Fußgänger vor dem Valhalla Golf Club angefahren und tödlich verletzt hatte. Der unbekannte Mann versuchte gegen 5 Uhr morgens, die Shelbyville Road zu überqueren, als er auf einer für Busse vorgesehenen Fahrspur angefahren wurde. Die Polizei bestätigte, dass der Mann tragischerweise noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen erlegen sei.

Da daraufhin großzügig abgesperrt wurde, war auch keine Anreise zum Valhalla Golfclub möglich, weshalb sich der Start der 2. Runde um 80 Minuten verzögerte. Spieler, Caddies und Coaches wurden von der Polizei am Unfallort jedoch nach Rücksprache vorbeigeschleust, wobei es bei Scottie Scheffler ein wildes Missverständnis gab.

Here is video that I took of Scheffler being arrested: https://t.co/8UPZKvPCCf pic.twitter.com/9Tbp2tyrJh — Jeff Darlington (@JeffDarlington) May 17, 2024



Laut ESPN-Reporter Jeff Darlington, der direkter Zeuge des Vorfalls wurde, versuchte Scheffler auf einem Mittelstreifen um die Unfallstelle herumzufahren, wobei ein Polizist ihn anwies anzuhalten. Scheffler fuhr jedoch noch etwa 10 bis 20 Meter weiter und im Zuge des Vorfalls klammerte sich der Beamte an die Seite des Autos. Scheffler hielt das Gefährt jedoch erst an, als er in den Eingang des Valhalla Golfclubs einbog.

Handschellen angelegt

Nach etwa 20 bis 30 Sekunden ließ er danach sein Fenster runter um mit dem Beamten zu sprechen. Laut Darlington packte der Beamte dabei Schefflers Arm und begann ihn anzuschreien, er solle aus dem Auto aussteigen. Als Scheffler das Fahrzeug verließ, stieß der Beamte ihn gegen das Auto und legte ihm sofort Handschellen an. Darlington stand dabei direkt beim Eingang. Als Scheffler ihn erkannte, habe er sich an ihn gewandt und gefragt: „Können Sie helfen?“ Ein Beamter forderte Darlington jedoch auf sich zurückzuziehen und sich aus der Amtshandlung herauszuhalten. „Im Moment kommt er ins Gefängnis, und dagegen können Sie nichts tun“, so der Beamte im Wortlaut.

Scottie Scheffler was booked at 7:28 am this morning by Louisville police. https://t.co/qUCAn8CTVD pic.twitter.com/XAKCCnZd7H — Golf News Net (@GolfNewsNet) May 17, 2024



Scheffler wurde wegen Körperverletzung zweiten Grades, Sachbeschädigung, rücksichtslosem Fahren und Missachtung von Verkehrssignalen durch einen den Verkehr regelnden Beamten angeklagt. Bei der Anklage wegen Körperverletzung handelt es sich um eine Straftat, die beiden anderen Vergehen werden als lediglich als Ordnungswidrigkeiten behandelt. Um 8:40 Ortszeit wurde Scheffler schließlich vom Louisville Metropolitan Police Department wieder enthaftet und mit Polizeieskorte zum Platz geleitet, wo er gut 45 Minuten vor seiner Tee Time eintraf und somit dem Major weiterhin erhalten bleibt.