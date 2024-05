Aussichtsreich unterwegs

Emma Spitz kann bei den Amundi German Masters zwar am Freitag nicht mehr an die fantastische Auftaktrunde anknüpfen, cuttet mit einer 74 (+2) aber dennoch richtig aussichtsreich ins Wochenende. Sarah Schober, Christine Wolf und Katharina Mühlbauer scheitern beim LET-Event im G & CC Seddiner See an der gezogenen Linie.

Emma Spitz wusste zum Auftakt im G & CC Seddiner See voll zu überzeugen, denn bei gedämpften Scores musste die junge Niederösterreicherin nach der 69 (-3) lediglich Lokalmatadorin Patricia Isabel Schmidt knapp um einen Schlag den Vortritt lassen. Gänzlich anders stellen sich die Ausgangslagen bei den übrigen Österreicherinnen dar, denn Sarah Schober nach der 76 (+4), Chrissie Wolf nach der 77 (+5) und Kathi Mühlbauer nach der 80 (+8) müssen bereits eine Aufholjagd einläuten, wollen sie auch am Wochenende noch mit von der Partie sein.

Bei erneut äußerst schwierigen Verhältnissen hat Emma Spitz am Freitag Nachmittag dann zunächst alle Hände voll zu tun, denn gleich die ersten drei Bahnen brummen der Schönbornerin Bogeys auf. In Folge kann sie ihr Spiel aber konsolidieren und schnappt sich schließlich am Par 3 der 5 auch das erste Birdie, womit sie zur Halbzeit der zweiten Runde den Top 10 weiterhin erhalten bleibt.

Die zweiten Neun beginnen dann wie die Frontnine, denn wieder stolpert sie zunächst in Fehler, ehe sie sich ab der 12 wieder fängt. Nachdem sich dann aber auf beiden Par 5 Löchern der hinteren Platzhälfte Birdies ausgehen, bringt sie am Ende immerhin noch eine 74 (+2) zu Papier, womit sie als 11. mehr als nur aussichtsreich ins Weekend cuttet.

Cut verpasst

Sarah Schober beginnt die zweite Runde mit Pars zwar durchaus souverän, ab der 14 wird es jedoch zusehends bunter und ein Par 5 Birdie kann zwei Bogeys und sogar ein Doppelbogey nicht ansatzweise abfedern, was sie deutlich hinter die gezogene Linie abrutschen lässt. Auf den vorderen Neun läuft es dann zwar besser, die 75 (+3) dürfte am Ende des Tages aber aller Voraussicht nach wohl nicht mehr für eine Wochenendteilnahme reichen.

Chrissie Wolf startet gleich mit Bogey und Doppelbogey und entfernt sich so von Beginn an deutlich vom rettenden Cut-Ufer. In Folge fängt sie sich zwar, doch selbst zwei Par 5 Birdies können den Absturz nicht wirklich abbremsen. Nach weiteren Fehlern nach dem Turn kommt sie am Ende nur mit der 76 (+4) zurück ins Clubhaus, womit sie den Cut klar und deutlich verpasst.

Kathi Mühlbauer häuft am Freitag weiter Fehler an und nimmt die Frontnine nur mit einem Tagesscore von 7 über Par in Angriff. Am Ende unterschreibt sie erneut nur eine 80 (+8) und scheitert damit klar am Cut. Lokalmatadorin Alexandra Försterling startet nach zwei 70er (-2) Runden als Führende in den Moving Day.

Leaderboard Amundi German Masters