Knallrot aus Tradition

Maximilian Steinlechner und Lukas Lipold müssen zum Auftakt im GC Erzherzog Johann nach 67er (-5) Runden nur zwei Spielern knapp den Vortritt lassen. Generell wissen beim Alps Tour Heimspiel in Maria Lankowitz am Donnerstag etliche Österreicher zu überzeugen.

DP World Tour-Spieler Lukas Nemecz lässt sich auch heuer dank spielfreier Woche in der ersten Euroliga nicht den Start bei der Gösser Open entgehen, die er zuletzt vor vier Jahren gewinnen konnte. Österreichs traditionsreichstes Profiturnier bietet erneut die Bühne für einen bunten Mix aus 48 heimischen Pros und Amateuren um für die anstehende Europasaison in Form zu kommen. Das reicht von den Challenge Tour-Spielern Timon Baltl und Niklas Regner über unsere Toptalente wie Max Steinlechner bis zu Maria Lankowitz-Pro Martin Wiegele. Die Gösser Open im Rahmen der Alps Tour wird wie gewohnt über 3 Runden um ein Preisgeld von 40.000 Euro gespielt.

Max Steinlechner nimmt die gute Form, die ihm erst vor kurzem auf der Pro Golf Tour in St. Pölten ein Topergebnis bescherte, sichtlich nahtlos in die Steiermark mit, denn der Tiroler beginnt in Maria Lankowitz gleich mit drei Birdies und da er noch auf den Frontnine zwei weitere Erfolgserlebnisse findet, biegt er in der frühen Phase sogar in geteilter Führung auf die hintere Platzhälfte ab.

Dort ebbt der Schwung dann zwar komplett ab, denn die gesamten Backnine über notiert er Par um Par, steht so aber am Ende mit der fehlerlosen 67 (-5) beim Recording und etabliert sich damit vorerst sogar als erster Verfolger von Paul Margolis (FRA) und Andrea Romano (ITA). „Zu Beginn ist einfach alles aufgegangen, danach habe ich einige Putts auf der Linie etwas zu kurz gelassen, aber unterm Strich war es vom Anfang bis zum Schluss eine sehr solide Runde“, bilanziert er zufrieden.

Lukas Nemecz holt sich am Nachmittag wie erhofft gleich am Par 5 der 1 das anfängliche Birdie ab und legt auf der 6 und der 7 mit einem roten Doppelpack recht zeitnah weiter nach. Ein Par 3 Bogey auf der 8 bremst ihn dann zwar etwas ein, nach dem Turn schnappt er sich auf der 11 das nächste Erfolgserlebnis und da sich auf beiden Par 5 Löchern der Backnine ebenfalls rote Einträge ausgehen, steht auch er schlussendlich mit der 67 (-5) wieder im Clubhaus und teilt sich so als 3. die erste Verfolgerrolle mit seinem Landsmann.

„Am Ende der Runde war ich sehr überrascht, wie kurz der Ball nur noch geflogen ist. Auf den ersten neun Löchern war es gut zu spielen. Der Platz war super, es war nur frischer als sonst. Doch dann ist etwas Wind aufgekommen und mit dem einsetzenden Regen ist die Kugel nicht mehr ins Fliegen gekommen. Ich bin froh, dass ich heute gut gescort habe und trotz der schwierigen Bedingungen noch voll dabei bin“, so Lukas Nemecz nach der Runde.

Etliche heiße Eisen

Fabian Lang zeigt zum Auftakt in der Heimat gehörig auf, denn der Amateur beginnt gleich mit einem Eagle und pusht sich mit fehlerlosem Spiel und zwei weiteren Erfolgserlebnissen zu einer 68 (-4), die ihn wie Local Hero Martin Wiegele als 10. voll um die Spitzenplätze mitmischen lässt. Nur knapp dahinter bringen sich auf Rang 17 weitere Österreicher gut in Position, denn die Amateure Nico Müllner und Thomas Austin notieren wie auch Timon Baltl und Florian Schweighofer eine 69 (-3), womit sie die Top 10 noch klar in Sichtweite haben.

Niklas Regner, Lukas Lipold und Bernard Neumayer bringen sich mit 70er (-2) Auftaktrunden ebenfalls als 31. noch auf Cutkurs. Felix Schulz, Daniel Hebenstreit, Moritz Russling und Lukas Boandl (Am) unterschreiben nach 71er (-1) Auftritten noch rote Scores und reihen sich als 44. rund um die prognostizierte Cutmarke ein.

Leaderboard Gösser Open