Spitz mit starkem Auftakt

Emma Spitz legt bei den Amundi German Masters eine hervorragende Auftaktrunde hin und muss beim LET-Event lediglich Patricia Isabel Schmidt (GER) knapp um einen Schlag den Vortritt lassen. Sarah Schober, Christine Wolf und Katharina Mühlbauer starten im G & CC Seddiner See nur mit tiefschwarzen Runden ins Turnier.

Direkt vom Aramco Team-Event aus Südkorea kommen Sarah Schober, Emma Spitz und Christine Wolf zum Europastart der Ladies European Tour in den Golfclub Seddiner See eingeflogen. Auf Österreichs Tour-Trio wartet ein Monster-Programm, mit Trainingsrunden sowie 72 Loch im Rahmen der Amundi German Masters und am Montag als Draufgabe die beinharte Qualifikation für die US Women’s Open, jedenfalls für alle, die noch genügend Kraftreserven haben.

Sarah Schober präsentierte sich zuletzt in überzeugender Form, wird aktuell als immerhin 38. in der Rangliste der Ladies European Tour und als Nummer 1 in der Austrian Order of Merit geführt. Dank einer Einladung kommt auch Kathi Mühlbauer, die sich in der Qualifying School nicht durchsetzen konnte, zu einem der wenigen Einsätze in der Europas erster Damenliga, den es zu nutzen gilt.

Emma Spitz ist als einzige Österreicherin zum Auftakt bereits am Vormittag unterwegs und findet mit einem frühen Par 3 Bogey nur ziemlich zäh ins Turnier. Den Fehler radiert sie aber bereits am Par 5 der 13 wieder aus und weiß selbst auf weitere Fehler postwendend die richtigen Antworten, womit sie bei Level Par auf die Frontnine abbiegt.

Dort hält die junge Niederösterreicherin dann weitere Fehler vorerst gekonnt fern und drückt mit gleich noch drei Birdies gehörig aufs Tempo, was sie kurz vor Ende sogar bis an die Spitze ziehen lässt. Die 8 brummt ihr dann zwar noch ein Bogey auf, am Schlussloch egalisiert sie jedoch auch diesen Faux-pas noch und steht so schließlich mit der 69 (-3) beim Recording, womit sie lediglich Patricia Isabel Schmidt knapp den Vortritt lassen muss.

Schober und Co mit tiefschwarzen Runden

Sarah Schober hat am Nachmittag mit ziemlichen Anlaufschwierigkeiten zu kämpfen, denn nach einem Par 5 Bogey auf der 1 folgt sogar ein Doppelbogey. Erst danach bringt sie Ruhe ins Spiel, steht nach einem Par 5 Birdie auf der 6 und einem weiteren Fehler auf der 8 jedoch nur im Plusbereich in der 10. Teebox. Auf den Backnine geht es dann ziemlich Hin und Her, was schlussendlich in einer 76 (+4) mündet, womit sich die Steirerin als 79. doch nur recht deutlich hinter der erwarteten Cutmarke einpendelt.

Chrissie Wolf findet nach solidem Beginn am Nachmittag zwar auf der 4 ein frühes erstes Birdie, brummt sich mit einer Schwächephase vom Par 5 der 6 bis zur 8 jedoch gleich drei Bogeys in Folge auf und nimmt so die Backnine nur bei 2 über Par in Angriff. Dort kämpft sie sich dann mit zwei Birdies wieder auf Even Par zurück, verliert danach jedoch total den Faden und unterschreibt mit Doppelbogey und drei weiteren Fehlern sogar nur eine 77 (+5), was lediglich für Rang 94 reicht.

Kathi Mühlbauer findet auf den Frontnine überhaupt keinen Rhythmus und biegt bei bereits 8 über Par auf die zweiten neun Bahnen ab. Diese verlaufen dann zwar deutlich besser, nach der 80 (+8) ist der Weg ins Wochenende am Freitag aber vom 124. Platz aus wohl bereits richtig weit.

Leaderboard Amundi German Masters