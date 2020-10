Richtig gegambled

SHRINERS HOSPITALS FOR CHILDREN OPEN – 1. RUNDE: Sepp Straka setzt in Las Vegas am Donnerstag alles auf Rot und gambled damit im TPC Summerlin mit einer fehlerlosen 65 eindeutig richtig.

Sepp Straka hofft dass in Las Vegas wieder die Kugel besser für ihn rollt als zuletzt in Mississippi, wo er seinen ersten Cut der neuen Saison verpasste. Die PGA Tour ist auch heuer im TPC Summerlin zu Gast, einer Touristenwiese, auf der traditionell tief geschossen wird. Das behagte dem Wiener bei seinem Debüt im Vorjahr jedoch gar nicht, wie das Ausscheiden am Freitag Abend bewies.

Auch heuer wurde das Rough gnadenlos heruntergemäht um alles für einen Putting-Wettbewerb mit ultratiefen Scores aufzulegen. Bryson DeChambeau, Matthew Wolff, Paul Casey, Sergio Garcia, Collin Morikawa und Louis Oosthuizen sind die Big Names beim 7 Millionen Dollar-Event. Sepp bringt sich gleich auf der 1 mächtig in die Bredouille, nachdem er seinen ersten Drive links wegballert. Ein gefühlvoller Chip ermöglicht am Ende aber noch das anfängliche Par.

Nach einem recht stressfreien zweiten Loch treibt er sich auf der 3 mit einer zu kurzen Annäherung den Puls erneut in die Höhe. Aus über zwei Metern kratzt er jedoch erneut das Par. Das Überstehen der wackeligen Anfangsphase bringt jedoch sichtbar die Sicherheit zurück, denn auf den folgenden Löchern gibt er sich doch recht machbare Birdiechancen, wovon er auf der 6 aus gut sechs Metern auch eine verwertet.

Richtiggehend angestachelt vom ersten Birdie, knallt er auf der 7 seine Annäherung perfekt zur Fahne und lässt sich die Riesenchance aus 1,5 Metern nicht vom Putter nehmen. Auf der 9 verpasst er zwar knapp das Par 5 Birdie, knallt dafür aber auf der 10 fast die Annäherung zum Eagle ins Loch und lässt Birdie Nummer 3 so nur noch zur Formsache werden. Nach einigen ausgelassenen Möglichkeiten schnappt die Birdiefalle dann auf der 15 wieder zu, nachdem er aus zwei Metern dem Ball keine andere Chance lässt als zu fallen.

Ein super Drive auf der 16 lässt selbst die Grünattacke übers Wasser zu keinerlei Problem werden und zwei Putts später sackt der Longhitter auch schon Birdie Nummer fünf ein, womit er sich endgültig im absoluten Spitzenfeld festkrallt. Zum Abschluss zündet er dann auf der 18 noch eine perfekte Annäherung und nimmt so sogar noch sein sechstes Birdie mit, was schließlich in einer fehlerlosen 65 (-6) mündet, die ihm als 13. eine bärenstarke Ausgangslage auflegt.

US Open Champion Bryson DeChambeau (USA) ist auch in Las Vegas eine Klasse für sich und gibt nach einer 62 (-9) nach den ersten 18 Löchern den Ton an.

