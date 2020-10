Voll dabei

BMW PGA CHAMPIONSHIP – 1. RUNDE: Matthias Schwab marschiert am Vormittag bei schwierigen Verhältnissen zur 68 und mischt bei nur zwei Schlägen Rückstand im absoluten Spitzenfeld mit. Bernd Wiesberger kämpft sich im Wentworth GC am Nachmittag zur , was auch ihm eine durchaus ansprechende Ausgangslage verschafft.

Nicht gerade in Hochform reisten Matthias Schwab und Bernd Wiesberger zur BMW PGA Championship nach Wentworth. Schwab hatte immerhin ein Wochenende Zeit um seinen Schwung wieder gerade zu biegen, muss allerdings nach der Rückreise aus den USA den Jet Lag aus den Knochen schütteln. Wiesberger konnte sich wenigstens schon in Schottland auf das nasskalte Oktoberwetter einstellen, dass dem Flaggschiff-Event der European Tour auch eine ganz andere Prägung geben wird als in den Jahren, als noch im Wonnemonat Mai gespielt wurde. Im Vorjahr, als erstmals im September gespielt wurde, erreichte Bernd in Hochform einen 17. Platz, während Schwab bei seinem Debüt immerhin 30. wurde.

In Abwesenheit der ganz großen Stars wie McIlroy (NIR) oder Rahm (ESP) bleibt es Titelverteidiger Danny Willett, Lee Westwood, Tyrrell Hatton (alle ENG), Shane Lowry (IRL) und Martin Kaymer (GER) vorbehalten für den Glanz zu sorgen. Zum Auftakt ist Matthias Schwab mit früher Startzeit ausgestattet, lässt zu Beginn auf der 1 mit einem anfänglichen sicheren Par nichts anbrennen und krallt sich danach gleich am Par 3 der 2 das erste Birdie. Das bringt den Rohrmooser auch rasch so richtig ins Rollen, denn mit einem weiteren roten Eintrag gleich danach macht er den starken Start endgültig perfekt.

Selbst damit hat der 25-jährige bei windigen Verhältnissen aber noch lange nicht genug und überredet auch das einzige Par 5 der Frontnine zu einem Birdie, womit er nach nur vier gespielten Löchern bereits bei 3 unter Par liegt. Erst die 6 bremst den starken Beginn dann mit einem Bogey erstmals ein, was sichtlich auch etwas den Schwung kostet, denn nach souveränen Pars muss er kurz vor dem Turn auf der 9 einen weiteren Schlag abgeben und kommt so nur noch im leicht geröteten Bereich auf den Backnine an.

Fehler wieder ausgebessert

Der Schladming-Pro lässt sich aber nicht vom leichten Durchhänger beeindrucken, zieht weiterhin seinen Gameplan durch und findet auf der 11 das bereits vierte Birdie des Tages, dass auch den Birdemotor wieder so richtig auf Touren bringt, wie ein weiteres Erfolgserlebnis gleich darauf am Par 5 eindrucksvoll beweist. Gekonnt spult er in Folge die weiteren Bahnen ab und drückt gegen Ende der Runde mit einem Par 5 Birdie auf der 17 noch einmal aufs Gaspedal, was ihn schließlich mit einer sehenswerten 68 (-4) und Rang 8 zum Recording marschieren lässt.

“Zu Beginn, beinahe noch im Morgengrauen, als ich hinaus musste, waren bedingt durch den sehr starken Wind schwierige Bedingungen. Erst gegen Ende meinder Runde wurde es dann besser. Mit meinem Spiel war ich heute zufrieden. Langsam scheint es wieder besser zu werden und die Sicherheit kehrt langsam zurück. Jetzt gilt es vier gute Runden hinzubringen”, so Matthias nach der starken ersten Umrundung.

Zum Geburtstag unter Par

Bernd Wiesberger kommt am Nachmittag erst mit ein paar Minuten Verzögerung dazu seine Auftaktrunde in Angriff zu nehmen, lässt sich vom kurzen Däumchendrehen aber nicht aus der Ruhe bringen und startet mit souveränen Pars ohne grobe Schwierigkeiten ins Turnier. Da sich am einzigen Par 5 der ersten Neun dann das angepeilte Birdie ausgeht, kann er die Auftaktrunde schon früh in den roten Bereich drehen.

Sofort allerdings macht es sich am Par 3 der 5 auch ein Bogey bequem, womit er postwendend wieder auf Level Par zurückfällt. Das läutet auch eine etwas wackligere Phase ein, denn auch die 7 entwickelt sich als alles andere als gewinnbringend, womit der Burgenländer plötzlich sogar ein Plus vor seinem Namen stehen hat. Auf den darauffolgenden Löchern nimmt er zwar meist recht solide Pars mit, das nächste Birdie lässt aber noch auf sich warten.

Erst am Par 3 der 14 passt dann wieder alles zusammen und er gleicht sein Score mit dem zweiten Birdies des Tages wieder aus. Da sich nach starker Annäherung dann auch auf der 16 ein Birdie ausgeht, biegt er sogar wieder im roten Bereich auf das abschließende Par 5 Doppel ab, dass sich dank eines Birdies auf der 18 noch einmal als gewinnbringend erweist. Mit der 70 (-2) gelingt dem Geburtstagskind – Bernd feiert heute seinen 35. Geburtstag – als 23. ebenfalls ein durchaus gelungener Start ins European Tour Flaggschiff Event.

Tyrrell Hatton, Justin Harding (RSA) und Adri Arnaus (ESP) packen zum Start 66er (-6) Runden aus und liegen damit in geteilter Führung.

>> Leaderboard BMW PGA Championship

>> SKY überträgt Live und in HD von den BMW PGA Championship.