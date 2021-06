Rückzug angetreten

TRAVELERS CHAMPIONSHIP – 2. RUNDE: Sepp Straka hat im regnerischen TPC River Highlands am Freitag einigermaßen zu kämpfen und rutscht mit einer 70 bis ins Mittelfeld zurück.

Sepp Straka konnte zum Auftakt in Connecticut sein kleines Formtief sichtlich abschütteln, denn mit einer 66 (-4) legte Österreichs PGA Tour Beitrag einen richtig starken Start hin und positioniert sich so bei nur drei Schlägen Rückstand auch als einer der ersten Verfolger des Führungsduos. Am Freitag Nachmittag will er nun mit erster Nachmittags-Startzeit an die gelungene Auftkaktrunde anknüpfen um in guter Position ins Wochenende cutten zu können.

Nach anfänglichen recht sicheren Pars bleibt der Abschlag am Par 3 der 5 etwas zu weit links und versandet im Grünbunker, von wo aus Sepp das Par nicht mehr kratzen kann und so das erste Bogey einstecken muss. Am darauffolgenden Par 5 bleibt der Drive dann zwar deutlich zu weit rechts, womit die Grünattacke obsolet wird, der Approach passt aber punktgenau, was im sofortigen Ausgleich mündet. Cool und unaufgeregt spult er danach im unangenehmen Regen Bahn um Bahn ab und lässt mit meist sicheren Pars kaum Stress aufkommen.

Der einzige Nachteil der an sich sehr souveränen Vorstellung ist die Tatsache, dass er ohne Birdies nach und nach Plätze einbüßt und sich so nach 13 Löchern bereits nur noch im vorderen Mittelfeld wiederfindet. Erst das kurze Par 4 der 15 erweist sich dann für den Longhitter nach erfolgreicher Grünattacke wieder als gewinnbringend und lässt ihn mit dem zweiten Birdie des Tages erstmals am Freitag in den Minusbereich abtauchen.

Das zartrosa Ergebnis kann er mit einem verpassten Up & Down auf der 18 jedoch nicht über die Zeit schaukeln und muss sich schlussendlich mit dem abschließenden Bogey mit der 70 (Par) anfreunden. Damit lebt zwar nach wie vor die Chance auf ein Topergebnis, er kann jedoch als in etwa 31. nur aus dem Mittelfeld in den Moving Day starten.

