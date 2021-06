Dreifach gut dabei

OPEN DE BRETAGNE – 2. RUNDE: Mit Niklas Regner, Timon Baltl und Lukas Nemecz haben vor dem Wochenende gleich drei Österreicher richtig gute Karten in der Hand. Martin Wiegele arbeitet sich nach frühen Fehlern gut zurück und stemmt im Golf Bluegreen de Pléneuf Val André seinen ersten Cut der Saison.

Timon Baltl erwischte in der Bretagne einen wahren Traumstart und übernachtete nach einer fehlerlosen 63 als alleinig Führender. Am Freitag Vormittag hofft er nun klarerweise an die bärenstarke Performance anknüpfen zu können. Auch Niklas Regner, der dank seines Top 10 Ergebnisses in Cadiz ebenfalls wieder mit von der Partie ist, legte mit der 66 einen starken Auftakt hin und mischt im Spitzenfeld mit.

Damit hat der Jung-Pro jedoch sichtlich nicht genug und pusht sich trotz widriger Witterungsbedingungen mit einem schnellen Birdie rasch weiter nach vor. Zwar tritt er sich kurz danach auch ein Bogey ein, kommt nach weiterem Birdie aber immerhin im roten Bereich auf den Frontnine an. Nach dem Turn wandert dann zwar mit zwei Bogeys auf der 4 und der 9 erneut die falsche Farbe aufs Tableau, dank eines zwischenzeitlichen Birdiedoppelpacks kann er die beiden Fehler aber ganz gut wegstecken und geht so mit der 69 (-1) und als 9. in richtig aussichtsreicher Position in den Moving Day.

Nach der Runde meint er: “Es schaut nach zwei Tagen ganz solide aus. Das Wetter ist ziemlich konträr zu Österreich, denn es hat den ganzen Tag geschüttet und es ist auch ziemlich windig hier. Bei fünf unter Par bin ich auch noch in Schlagdistanz zur Spitze. Im Hotel heißt es jetzt mal trocknen, etwas aufwärmen und mich vorbereiten fürs Wochenende.”

Nur knapp dahinter

Was am Donnerstag so vortrefflich gelang, funktioniert am Freitag bei Timon Baltl in der regnerischen Bretagne gleich zu Beginn nicht mehr, denn die 1 brummt ihm den ersten Fehler im Turnier auf. Timon fängt sich aber sofort und gleicht sein Score auf der 5 wieder aus. Ein Doppelbogey gleich danach kostet ihm schließlich aber die Führungsrolle. Rund um den Turn wird es dann mit zwei Birdies und einem weiteren Fehler dazwischen richtig farbenfroh, ehe er sein Spiel wieder konsolidert und meist sichere Pars mitnimmt. Ein schwarzes Finis mit gleich zwei abschließenden Bogeys lässt schließlich aber nur die 73 (+3) zu. Trotz gleich zehn Schlägen mehr als noch am Donnerstag, ist für Timon in dieser Woche als derzeit 13. aber wohl noch alles möglich.

Lukas Nemecz macht nach der 68 (-2) vom Donnerstag am Freitag Nachmittag sofort dort wieter wo er aufgehört hat und stopft gleich auf der 10 und der 11 die ersten Birdieputts. Erst danach hat er bei den zähen Bedingungen ordentlich zu kämpfen und kommt nach Bogeys auf der 12 und der 18 “nur” bei Level Par auf den Frontnine an. Mit zwei weiteren roten Einträgen auf der 3 und der 5 zieht er das Tempo jedoch wieder spürbar an und kann sich sogar ein darauffolgendes Bogey leisten um immerhin noch mit der 69 (-1) durchs Ziel zu marschieren, womit er als 19. aus durchwegs guter Position ins Wochenende startet.

Bann gebrochen

Martin Wiegele legte zwar mit einer 69 (-1) einen guten Start hin und befindet sich so nach den ersten 18 Löchern wie seine Landsmänner auf Cutkurs, mit deutlich zu fehleranfälligem Spiel rutscht in der pitschnassen Bretagne aber bereits nach den ersten neun Löchern deutlich zurück. Nach und nach arbeitet sich der Routinier aber wieder zurück, unterschreibt am Ende noch die 71 (+1) und stemmt damit als 53. seinen ersten Cut der Saison.

Mit Jérome Lando Casanova und Julien Brun geben bei gesamt 8 unter Par gleich zwei Lokalmatadoren in ihrer Heimat den Ton an.

Leaderboard Open de Bretagne