Gut durchgestanden

CZECH LADIES OPEN – 1. RUNDE: Christine Wolf, Katharina Mühlbauer und Sarah Schober lassen sich von Gewitterzellen und teils überflutetem Terrain nicht unterkriegen und legen durchaus ansehnliche Auftaktrunden hin.

Ihre gute Frühjahrsform, die Christine Wolf auf Platz 14 und Sarah Schober auf Platz 16 im Ranking der Ladies European Tour vorbrachte, hoffen unsere Damen auch im Golfsommer auszuspielen. Nächste Gelegenheit dazu bietet die Czech Ladies Open im Golfclub Beroun, wo es ab Freitag über drei Tage um 200.000 Euro Preisgeld gehen wird. Katharina Mühlbauer verstärkt in dieser Woche Österreichs Abordnung bei unseren nördlichen Nachbarn.

Der Start ins Turnier verzögert sich allerdings, da hartnäckige Gewitterzellen und sintflutartiger Regen einen planmäßigen Auftakt unmöglich machen. “Es hat mal kurz aufgehört zu regnen, aber für später sind schon wieder Regen und Gewitter vorhergesagt. Es ist schwer zu sagen wann und ob das heute noch was wird. Ich hab grad mit ein paar Spielerinnen geredet die schon am Platz waren und sie meinten, dass es nach wie vor einige Lacken auch auf den Grüns gibt. Gestern waren schon bei der Proberunde zwei Löcher unter Wasser”, so die First Hand Infos von Christine Wolf aus Tschechien.

Trotz der widrigen Bedingungen entscheiden sich die Verantwortlichen dafür um 10:00 MEZ einen Start zu riskieren und Katharina Mühlbauer findet sich in den pitschnassen Verhältnissen auch sofort richtig gut zurecht, wie ein schnelles Par 5 Birdie auf der 2 zeigt. Auch danach lässt sie nichts anbrennen und setzt sich mit einem weiteren roten Eintrag am zweiten Par 5 ganz vorne fest. Erst auf der 9 geht sich dann erstmals ein Par knapp nicht mehr aus. Sofort allerdings macht sie sich daran den Fehler wieder auszumerzen und findet bis zum Schluss noch zwei weitere rote Einträge, was schließlich sogar in der sehenswerten 68 (-4) mündet, die ihr als 8. alle Chancen offen lässt.

Durch die ewig langen Verzögerungen kann Christine Wolf ihre Auftaktrunde erst kurz nach 17:00 Uhr in Angriff nehmen, zeigt sich von der langen Warterei aber unbeeindruckt und beginnt mit einer Parserie durchaus souverän. Da sich am Par 3 der 17 dann das erste Birdie ausgeht, kommt sie sogar im zartrosa Bereich auf den Frontnine an. Das Birdie bringt Chrissie auch sichtlich auf den Geschmack, denn mit einem weiteren Erfolgserlebnis auf der 3 und einem Eagle auf der 7 knackt sie sogar bei kurz vor Abbruch wegen der Dunkelheit sogar noch die Top 10, muss die letzten beiden Bahnen aber am Freitag ab 07:45 MEZ bestreiten, wo sie schließlich nichts mehr anbrennen lässt und wie ihre Landsfrau die 68 (-4) zu Papier bringt.

Sarah Schober zeigt sich von der langen Däumchendreherei aufgrund der Wetterkapriolen keineswegs beeindruckt und drückt gleich zu Beginn ihrer Runde – erst kurz nach 17:30 Uhr kann sie auf den Platz – gehörig aufs Tempo. Bei fehlerlosem Spiel sammelt sie bereits bis zum Turn vier Birdies auf und macht es sich so in den Top 10 gemütlich. Auf den Backnine kommt sie jedoch etwas aus dem Tritt und muss auch einen Bogeydoppelpack einstecken, ehe nach 14 Bahnen für sie für Donnerstag wegen einfallender Dunkelheit Schluss ist. Wie ihre Landsfrau muss auch sie die restlichen Bahnen am Freitag ab 07:45 MEZ bestreiten und sammelt dabei noch ein weiteres Birdie auf, was schlussendlich in der 69 (-3) und Rang 26 mündet.

Leaderboard Czech Ladies Open