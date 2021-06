Außenseiterchance

OPEN DE BRETAGNE – 3. RUNDE: Niklas Regner zeigt auch am Moving Day wieder richtig starkes Golf und hat nach der 67 sogar noch Außenseiterchancen auf den ganz großen Wurf. Timon Baltl wahrt die Möglichkeit aufs Topergebnis. Martin Wiegele verbessert sich leicht. Lukas Nemecz erwischt im Golf Bluegreen de Pléneuf Val André einen rabenschwarzen Tag.

Mit Niklas Regner, Timon Baltl und auch Lukas Nemecz mischen gleich drei Österreicher vor dem Wochenende vorne mit und haben durchaus gute Chancen Frankreich mit einem Topergebnis wieder zu verlassen. Martin Wiegele konnte in der Bretagne endlich den bislang so hartnäckigen Cutbann brechen und wird alles daran setzen vom hinteren Drittel wegzukommen.

Niklas Regner beginnt seine dritte Runde gänzlich unaufgeregt und macht mit einer anfänglichen Parserie nichts verkehrt. Da sich dann auf der 6 auch das erste Birdie ausgeht, bleibt er der Spitzengruppe nach den Frontnine weiterhin erhalten. Auf den zweiten Neun dreht der Neo-Pro dann aber gehörig an der Birdieschraube und pusht sich mit einem roten Doppelpack deutlich nach vorne.

Selbst ein Bogey danach – das erste und einzige am Samstag – bringt ihn nicht aus dem Tritt und da er gegen Ende der Runde auf der 16 noch einen roten Eintrag aufsammelt, unterschreibt er sogar die 67 (-3), die ihn nicht nur klar auf Kurs in Richtung Topergebnis in den Finaltag gehen lässt, sondern ihm als 3. und bei vier Schlägen Rückstand auf die Spitze sogar Außenseiterchancen auf den ganz großen Wurf ermöglicht.

Top 10 Chance lebt

Timon Baltl drückt sofort voll aufs Tempo und krallt sich sofort auf der 1 und der 2 Birdies, die ihn in Windeseile wieder ins Spitzenfeld katapultieren. In Folge geht die Leichtigkeit aber etwas verloren und nach Bogeys auf der 4 und der 9 nimmt er die zweiten Neun nur bei Level Par in Angriff. Dort geht es dann sogar in den Plusbereich zurück.

Diesen verlässt er zwar recht rasch dank des dritten Birdies wieder, eine Doublette auf der 14 kostet dann aber doch einige Ränge. Zumindest geht sich mit einem weiteren Erfolgserlebnis auf der 16 am Ende noch eine 71 (+1) aus, die ihm als 18. durchaus noch die Chance auf ein Topergebnis offen hält.

Im hinteren Drittel

Mit allererster Startzeit tritt sich Martin Wiegele am Samstag gleich auf der 1 ein Bogey ein, bessert dieses jedoch recht rasch auf der 4 aus, nur um kurz danach wieder in den Plusbereich abzudriften. Dank eines weiteren Erfolgserlebnisses kommt er aber bei Level Par auf den Backnine an.

Gleich nach dem Turn geht es dann abermals retour, was der Routinier einmal mehr auszugleichen weiß. Erst danach kehrt auf der Scorecard Ruhe ein, bis es ihn auf der 18 noch einmal erwischt und er sich so mit der 71 (+1) und Rang 47 zufrieden geben muss, die ihm bei der erhofften Aufholjagd nicht behilflich ist.

Lukas Nemecz hat gleich zu Beginn seines dritten Auftritts alle Hände voll zu tun und bekommt in Form eines Doppelbogeys und drei weiterer Fehler bereits auf den ersten sechs Bahnen voll eingeschenkt. Erst danach kann der 31-jährige sein Spiel konsolidieren und findet am Par 3 der 8 zumindest auch ein Birdie.

Stabilität bringt dies jedoch nur für kurze Zeit, da es auch auf den Backnine mit viel zu hoher Fehlerquote immer weiter retour geht. Am Ende unterschreibt er nur die 78 (+8) und hat damit als 60. bereits nach der 3. Runde ein Topergebnis wohl nur noch theoretisch in Reichweite.

