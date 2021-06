Gute Positionen

CZECH LADIES OPEN – 2. RUNDE: Katharina Mühlbauer und Christine Wolf gehen mit klar intakten Chancen auf ein Topergebnis auf die letzten 18 Löcher. Auch bei Sarah Schober scheint mit einer guten Finalrunde im GC Beroun durchaus noch einiges möglich zu sein.

Christine Wolf, Katharina Mühlbauer und Sarah Schober ließen sich von langen Gewitterverzögerungen und teils überflutetem Terrain nicht unterkriegen und legten in Tschechien trotz der widrigen Verhältnisse einen durchwegs ansehnlichen Auftakt hin. Chrissie und Sarah konnten überhaupt ihre ersten 18 Löcher erst am Freitag in den Morgenstunden beenden, ehe es kurz danach bereits für sie mit Runde 2 losgeht.

Katharina Mühlbauer ist als einzige Österreicherin am Samstag erst am Nachmittag unterwegs und bastelt dabei recht farbenfrohe Backnine zusammen, mit zwei Birdies und ebenso vielen Bogeys rutscht sie im Klassement auch etwas retour. Auf der vorderen Platzhälfte lässt sie dann aber die Fehler weg, sammelt parallel dazu aber weitere drei Birdies auf und marschiert so schließlich mit der 69 (-3) über die Ziellinie, was für einen ganz starken 7. Rang reicht, der ihr noch viele Chancen offen lässt. Selbst Nuria Iturrioz (ESP) an der Spitze ist lediglich drei Schläge weit weg.

Christine Wolf zeigt sich auch weiterhin von der ganz sicheren Seite, denn nach wie vor muss sie auf ihren ersten Neun noch keinen einzigen Fehler verdauen, sammelt aber zwei weitere Birdies auf, womit sie sich zur Halbzeit ihrer Samstagsrunde regelrecht in den Top 10 festkrallt. Ganz souverän spult sie auch danach die Löcher ab und krallt sich auf der 16 das nächste Birdie, womit sie sogar die Top 5 knackt. Erst das Par 3 der 17 brummt ihr dann den ersten Fehler überhaupt im Turnier auf, doch auch mit der 70 (-2) startet sie als 12. aus mehr als nur vielversprechender Position in den Finaltag.

Sarah Schober knüpft gleich nach dem Ende ihrer ersten Runde an die gezeigte Leistung an und stopft sofort auf der 10 den Putt zum anfänglichen Birdie. Richtig durchstarten kann sie danach jedoch nicht und kommt nach Fehlern sogar nur im zarten Plusbereich auf den Frontnine an. Dort gleicht sie ihr Score dann bereits auf der 1 wieder aus, schlittert nach einigen Pars am Par 3 der 6 allerdings wieder in einen Fehler. Zum Abschluss krallt sie sich aber auf der 9 noch ein abschließendes Birdie, gleicht ihr Score so einmal mehr aus und cuttet mit der 72 (Par) und als 33. im soliden Mittelfeld in den Finaltag.

