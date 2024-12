Sepp bleibt dran

Sepp Straka packt auf die 69 (-3) vom Auftakt am Freitag bei der Hero World Challenge eine 68 (-4) drauf und wahrt damit im Albany GC auch weiterhin die Chance seine Saison mit einem absoluten Topergebnis zu beenden.

Nach der langen Spielpause und dem darauf folgenden verpassten Wochenende bei der RSM Classic, erging es Sepp Straka zum Auftakt auf den Bahamas doch deutlich besser. Mit nur einem Bogey und vier Birdies notierte Österreichs Nummer 1 am Donnerstag im Albany GC eine 69 (-3), was zwar im Elitefeld von nur 20 Spielern „nur“ für einen 12. Platz reichte, nach den ersten 18 Löchern scheint aber noch so ziemlich alles möglich zu sein. Einzig Cameron Young (USA), der am Donnerstag mit Sepp im Flight spielte, marschierte mit der 64 (-8) an der Spitze etwas davon, auf Rang 3 fehlen dem 31-jährigen vor der zweiten Runde jedoch nur zwei Schläge.

Ganz souverän findet er am Freitag dann auf der 1 Fairway und Grün und startet so mit einem sicheren Par in die zweite Umrundung. Nachdem er sich danach am Par 3 sehenswert zum Par scrambled, beraubt er sich danach am ersten Par 5 mit einem verzogenen Drive selbst die Chance zur Attacke. Immerhin hat er keinerlei Probleme das nächste Par auf der Scorecard zu verewigen. Auf der 4 läuft dann erstmals der Putter richtig heiß und ermöglicht aus rund fünf Metern das erste Birdie, was Sepp vorerst auch weiterhin voll in Schlagdistanz zu den absoluten Spitzenplätzen hält.

Bogey problemlos weggesteckt

Aufgrund eines etwas ungenauen Wedges nimmt er sich am zweiten Par 5 noch die Birdiechance vom Putter und bringt sich danach mit einer weiteren eisernen Ungenauigkeit in den Grünbunker aus gerade mal gut 90 Metern sogar ziemlich in die Bredouille. Da der Bunkerschlag nicht wirklich zur Fahne will, lässt sich das erste Bogey und der daraus resultierende Ausgleich zurück auf Level Par am Ende nicht mehr abwenden. Antwort kann er darauf auch zunächst keine geben, da unter anderem mit der 9 auch die dritte lange Bahn der Runde nichts springen lässt.

Kaum auf den Backnine angekommen knallt er den Approach auf der 10 dann aber bis auf einen Meter zur Fahne und drückt sein Tagesergebnis schließlich recht stressfrei wieder in den Minusbereich. Das scheint den Jung-Papa auch auf den Geschmack zu bringen, denn danach locht er auf der 11 aus 2,5 Metern und fährt so auch das erste Par 5 Birdie am Freitag ein. Zwar geht sich diesmal nach etwas verzogener Attacke am kurzen Par 4 der 14 ein weiteres Erfolgserlebnis nicht aus, dafür rollt am letzten Par 5 der Birdieputt aus rund vier Metern ins Ziel.

Kurz vor Schluss stopft er am Par 3 der 17 dann sogar einen wahren Monsterputt aus über zwölf Metern und festigt so als 5. nicht nur die Platzierung in den Top 10, sondern wahrt mit der 68 (-4) auch weiterhin die Chance auf ein absolutes Topergebnis. Titelverteidiger und Nummer 1 der Welt Scottie Scheffler (USA) drückt am Freitag gehörig aufs Gas und stürmt mit der 64 (-8) und bei gesamt 13 unter Par bis an die Spitze.

Leaderboard Hero World Challenge

>> SKY überträgt Live und in HD von der Nedbank Golf Challenge.