Probleme in Sun City

Bernd Wiesberger hat auch am Freitag bei der Nedbank Golf Challenge wieder mit einigen Problemen zu kämpfen und rutscht mit nur einem Birdie bei deutlich zu fehleranfälligem Spiel im Gary Player CC mit einer 75 (+3) weiter im Klassement zurück.

Nach dem zähen Saisonende mit dem Verpassen der Tour Championship in Dubai, begann auch das neue Wertungsjahr für Bernd Wiesberger nicht wirklich wie erhofft, denn zum Auftakt in Sun City notierte er nur eine 76 (+4) und startet damit lediglich vom 48. Rang aus in den Freitag. Zwar hat der Südburgenländer in Sun City keinen Druck vom Cut, in dem nur 66 Mann starken Feld wird er am zweiten Spieltag das Tempo aber spürbar erhöhen müssen um sich beim 6 Millionen Dollar Turnier im Gary Player CC deutlich verbessern zu können.

Gleich der Start in den Freitag verläuft jedoch einigermaßen holprig, denn am Eagleloch des Vortages zieht der Drive deutlich zu weit nach rechts, womit sich das erhoffte anfängliche Par 5 Birdie auf der 10 nicht ausgeht. Kurz darauf läuft der 14. Schläger dann aber am Par 3 der 12 aber erstmals heiß und lässt aus rund 22 Metern ein doch ziemlich unerwartetes Birdie springen. Schlagartig kühlt das Gerät fürs Kurzgemähte jedoch wieder ab, denn aus gut neun Metern muss er auf der 13 dreimal ansetzen und findet sich so prompt am Ausgangspunkt wieder.

Vergeblich auf Birdiesuche

Am Par 3 der 16 kommt dann nach versandetem Abschlag wieder ziemlicher Stress auf, allerdings legt er den Sandschlag mit viel Gefühl bis auf einen Meter zur Fahne und kratzt so noch ein weiteres Par auf die Scorecard. Auch dieses kleine Erfolgserlebnis bringt den achtfachen European Tour Champion jedoch nicht ins Rollen, wie auch ein eher suboptimaler Chip am Par 5 der 2 unterstreicht, womit auch die dritte lange Bahn am Freitag kein Birdie abwirft.

Das rächt sich auch sofort bitter, da er nach einer weiteren Ungenauigkeit vom Tee sogar droppen muss und aufgrund dessen mit dem zweiten Bogey sogar erstmals am Freitag in den Plusbereich abdriftet. Das scheint auch gewissermaßen ein Wirkungstreffer zu sein, denn zwei Löcher später bunkert sich der Approach ein, was postwendend im nächsten Fehler mündet. Der fatale Rhythmus reißt auch weiterhin nicht ab, da er sich nach einem anschließenden Par aus dem Grünbunker am Par 3 der 7 bereits das nächste Bogey einfängt.

Auf den verbleibenden beiden Löchern kann Bernd dann nicht mehr gegensteuern und unterschreibt so nach der 76 (+4) vom Donnerstag lediglich eine 75 (+3) am zweiten Spieltag. Damit rutscht er auch im Klassement noch um einige Ränge zurück und teilt sich vor dem Wochenende nur den 53. Platz mit unter anderem Marcel Siem (GER), der mit der 79 (+7) heftig am Leaderboard durchgereicht wird.

Julien Guerrier (FRA) startet nach der 68 (-4) und bei gesamt 5 unter Par als Führender in den Moving Day.

Leaderboard Nedbank Golf Challenge

>> SKY überträgt Live und in HD von der Nedbank Golf Challenge.