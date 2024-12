Angenehmer Start

Sepp Straka kann mit einer 69 (-3) im Albany GC auf einen ganz sicheren Start ins 5 Millionen Einladungs-Event zurückblicken und bringt sich damit bei der Hero World Challenge in eine recht angenehme Ausgangslage für den weiteren Turnierverlauf.

Vergangenes Jahr musste sich Sepp Straka auf den Bahamas lediglich dem Weltranglistenersten Scottie Scheffler (USA) geschlagen geben. Grund genug für Tiger Woods – der US-Superstar kann heuer aufgrund einer weiteren Operation vor wenigen Wochen nicht aktiv am Geschehen teilnehmen – den Österreicher auch heuer wieder auf die Einladungsliste zu setzen.

Auch wenn die abgelaufene Saison nicht ganz nach dem Geschmack des Georgia Bulldogs verlief, so kehrt er auf jeden Fall mit guten Erinnerungen in den Albany GC zurück und wird alles daran setzen sein Golfjahr 2024 gebührend zu beenden.

Im Kreis der Weltelite geht es für die nur 20 Teilnehmer über vier Tage ohne Cut nicht nur um dicke Weltranglistenzähler, der Sieger darf sich bei satten 5 Millionen US-Dollar Preisgeld sogar gleich über einen siebenstelligen Betrag freuen. Das Turnier auf den Bahamas ist zwar in den PGA Tour Kalender eingebettet, FedEx-Cup Punkte werden in New Providence jedoch keine ausgespielt.

Souveräner Start

Auch heuer kann wieder der Wind zum entscheidenden Faktor werden, wenngleich sich dieser am Donnerstag noch vornehm zurück hält. Sepp startet bei den angenehmen Verhältnissen auch mit grundsolidem Spiel von Tee bis Grün mit ganz sicheren Pars ins Turnier. Am Par 5 der 3 gelingt zwar der kurze Chip nur eher suboptimal, aus sechs Metern läuft aber erstmals der Putter heiß und lässt so das erste Birdie springen.

Kurz danach kühlt der 14. Schläger jedoch ziemlich ab, was am Par 3 der 5 in einem Dreiputt aus sieben Metern und dem scoretechnischen Ausgleich mündet. Sofort hat der 31-jährige aber auch wieder Grund zu jubeln, nachdem er am darauffolgenden Par 5 sein Tagesergebnis aus rund zwei Metern wieder in den roten Bereich drückt.

Birdie-Doppelschlag

Nachlegen kann er auf den darauffolgenden Löchern nach kleinen Ungenauigkeiten und knapp verschobenen Putts jedoch vorerst noch nicht, was ihn auch am Leaderboard Stück für Stück etwas abrutschen lässt. Nach starkem Abschlag bringt er am drivebaren Par 4 der 14 den Abschlag sehenswert am Grün unter und beendet nach sicherem Zweiputt schließlich die längere Parserie sehenswert mit seinem dritten Birdie.

Dank Chip und Putt geht sich direkt danach auch am letzten Par 5 das erhoffte Birdie aus und mit dem roten Doppelpack marschiert Sepp sogar vorerst wieder bis unter die Top 3 nach vor. Auf den letzten drei Löchern kullern die Putts dann zwar jedesmal haarscharf am Loch vorbei, mit der 69 (-3) reiht er sich aber auf Rang 12 ein und kann so auf einen durchaus angenehmen Start zurückblicken, der ihm bei nur zwei Schlägen Rückstand auf Rang 3 noch so gut wie alle Möglichkeiten an den nächsten Tagen offen hält.

Sepp’s Flightpartner Cameron Young (USA) erwischt einen ganz starken Tag und setzt mit einer fehlerlosen 64 (-8) die vorläufige Bestmarke.

Leaderboard Hero World Challenge

