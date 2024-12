Tag zum Vergessen

Bernd Wiesberger erwischt bei der Nedbank Golf Challenge mit eiskaltem Putter und etlichen Fehlern im langen Spiel einen Tag zum Vergessen und startet im Gary Player CC nur mit einer 76 (+4) ins 6 Millionen Turnier von Sun City.

Mit dem Verpassen der DP World Tour Championship endete die letzte Saison für Bernd Wiesberger nicht wirklich nach Maß, denn damit verpasste er nicht nur deutlich den erhofften Aufstieg auf die PGA Tour, sondern ist nach derzeitigem Stand der Dinge auch noch für kein Major 2025 qualifiziert. Immerhin ging sich noch ein Startplatz bei der mit 6 Millionen Dollar dotierten Nedbank Golf Challenge aus und im kleinen Starterfeld von nur 66 Startern wird der einzige Österreicher im Feld mit Sicherheit voll motiviert zu Werke gehen um gleich möglichst sehenswert in der neuen Jahreswertung anschreiben zu können.

Mit allererster Startzeit verfehlt er auf der 1 zwar hauchdünn das Grün, der kurze Chip stellt aber kein großes Problem dar, was ihn mit einem doch sehr souveränen Par ins Turnier starten lässt. Trotz eines leicht verzogenen Drives und einer eingebunkerten Attacke ergibt sich am darauffolgenden Par 5 dann die erste richtig dicke Birdiemöglichkeit, allerdings scheint der Putter auch in der neuen Saison nicht auf Touren kommen zu wollen und verweigert aus einem guten halben Meter die Mitarbeit.

Auch danach ist es der 14. Schläger der dem Südburgenländer zum Verhängnis wird, denn nach einem Dreiputt aus rund acht Metern leuchtet auf der 5 schließlich das erste Bogey auf. Zwar stabilisiert er auf den darauffolgenden Löchern im doch recht trickreichen südafrikanischen Wind sein Spiel wieder, eine etwas zu kurze Annäherung versandet dann auf der 8 jedoch und da der Sand Save nicht gelingt, rutscht er sogar auf bereits 2 über Par zurück.

Eagle bringt keinen Turnaround

Zwar hält mit der 9 auch das zweite Par 5 der Runde noch kein Erfolgserlebnis bereits, dafür jedoch passt auf der nächsten langen Bahn direkt danach erstmals alles zusammen. Zunächst hat er nach starkem Drive keine Probleme den Ball am Grün unterzubringen und da sich aus fünf Metern erstmals auch der Putter erwärmt, dreht er sein Score mit einem Eagle sehenswert wieder auf Level Par zurück. Mit über weite Strecken sehr sicherem Spiel kommt er in Folge zwar nicht wirklich in Verlegenheit wieder einen Schlag abgeben zu müssen, der Sprung in den Minusbereich bleibt ihm zumindest vorerst jedoch noch verwehrt.

Wie aus dem Nichts streikt dann jedoch einmal mehr das Gerät fürs Kurzgemähte, wie ein weiteres Dreiputtbogey auf der 15 aus sieben Metern unangenehm unter Beweis stellt. Kurz vor Schluss geht dann auf der 17 sogar alles daneben, da er vom Tee zum Nachladen gezwungen ist und so sogar alle Hände voll zu tun hat um noch ein Doppelbogey auf die Scorecard zu kratzen. Zum Abschluss brummt er sich dann mit verpasstem Up & Down noch einen weiteren Fehler auf. Derart problembehaftet steht er am Ende sogar nur mit der 76 (+4) beim Recording und startet so als 48. lediglich aus dem absoluten Niemandsland des Klassements in den Freitag.

Marcel Siem hingegen ergeht es zum Auftakt in Sun City deutlich besser, denn der einzige Deutsche im Feld hat nach einer 72 (Par) die Top 10 durchaus noch in Sichtweite. Titelverteidiger Max Homa (USA) gibt auch heuer zumindest nach den ersten 18 Löchern wieder den Ton an, denn nach der 66 (-6) biegt der Kalifornier als Führender in den Freitag ab.

Leaderboard Nedbank Golf Challenge

