Mit Steigerung nach Atlanta?

Sepp Straka wird sich bei der BMW Championship, dem zweiten Playoff-Turnier im FedExCup steigern müssen um das Tourfinale in Atlanta zu erreichen.

Mit dem Einzug im Kreis der Top 50 im FedExCup ins zweite Playoff-Turnier hat Sepp Straka bereits einen wichtigen Teilerfolg gelandet. Damit ist er automatisch für alle Signature Events 2025 der PGA Tour qualifiziert, samt garantiertem Preisgeld inklusive Bonuses von über 5 Millionen Dollar. Das wird auch deutlich das Punktesammeln im World Ranking erleichtern, samt Start bei Majors im kommenden Jahr.

Bessere Ergebnisse zuletzt verputtet

Auf der anderen Seite blieb in Memphis die Putterei shaky und setzt ihn beim zweiten Playoff gehörig unter Druck. Bei der BMW Championship in Colorado wird sich der Wiener deutlich steigern müssen um mit den Top 30 die Tour Championship in Atlanta zu erreichen. Denn sein Punktepolster ist als aktuell 24. im FedExCup ziemlich aufgebraucht. Sollte er in Colorado besser putten, steht einer dritten Teilnahme in Folge beim großen Finalturnier der PGA Tour in Atlanta kommende Woche nichts mehr im Weg.

Castle Pines, der Austragungsort der BMW Championship unweit von Denver, präsentiert sich als komplett neue Herausforderung für die besten 50 der PGA Tour: die Tour tischt ihren Stars ein 8.130 Yards Par 72-Monster auf, etwas erleichtert durch die Höhenlage von 2.000 Metern. Der Kurs wird jedoch aggressive Attacke erlauben, für jene Spieler, die sich auf die ungewohnten Bedingungen einstellen können. Gewitter und Wind könnte die Sache an den ersten zwei Spieltagen zusätzlich erschweren.

SKY überträgt an allen vier Spieltagen live

Tee-Times und Live Leaderboard BMW Championship