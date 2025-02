Straka will Erfolgslauf bei Genesis fortsetzen

Sepp Straka möchte seine Bombenform auch beim Genesis Invitational, dem dritten Signature Event der PGA Tour unter Beweis stellen.

Führender im FedExCup, ein Sieg, Top 30 bei allen 5 Starts, die er in 83 unter Par absolvierte: Sepp Straka reist nach unglaublichem Saisonstart zum Genesis Invitational, dem nächsten 20 Millionen Dollar Signature Event an. Nach den Waldbränden in Pacific Palisades kann jedoch heuer nicht im Riviera Country Club gespielt werden, weshalb das Traditionsturnier nach San Diego ausweicht. Wie schon vor einem Monat bei der Farmers Insurance Open wird erneut in Torrey Pines gespielt, jedoch nur am berühmten South Course.

Torrey Pines sollte Straka liegen

Sein bestes Ergebnis über den Klippen von Torrey Pines erreichte Österreichs Nummer 1 bei seinem Debüt auf der PGA Tour vor sechs Jahren mit einem 13. Platz, was damals sein erstes achtbares Ergebnis in der stärksten Golfliga der Welt markierte.

Beim 3. Signature Event der Saison sind wieder praktisch alle Topstars mit dabei, angeführt von Scottie Scheffler und Rory McIlroy. Nur Gastgeber Tiger Woods sagte nach dem Ableben seiner Mutter kurzfristig ab. Zum Abschluss des West Coast Swings bietet die Zwischenwertung im FedExCup ein ungewohntes, aber höchst erfreuliches Bild: Sepp Straka führt knapp vor dem Belgier Thomas Detry, während Harris English als bester Amerikaner erst auf Position 6 geführt wird.

Von den 72 Kontrahenten beim Genesis Invitational waren nur 29 bereits bei der Farmers Insurance am Start, allerdings nicht Sepp Straka. Der Par 72-Kurs verspricht mit fettem Rough und schnellen Grüns eine Herausforderung zu werden, ebenso wie Wind und Regen, die für die erste Turnierhälfte vorhergesagt sind.

SKY überträgt an allen vier Spieltagen live aus Torrey Pines.

