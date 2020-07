Spielverderber Bogey

WORKDAY CHARITY OPEN – FINAL: Sepp Straka verpasst im Muirfield GC nur wegen eines Bogeys am Schlussloch sein zweites Top 10 Resultat in Folge, zeigt aber mit gleich vier roten Runden am Stück eindrucksvoll, dass die Form derzeit eindeutig stimmt.

Sepp Straka bewies an den ersten drei Spieltagen mit Runden von 69 (-3), 70 (-2) und 69 (-3) Schlägen eindrucksvoll, dass seine Formkurve nach dem 8. Platz der Vorwoche in Detroit weiterhin eindeutig in die richtige Richtung zeigt. Derart stark geht er mit lediglich einem einzigen Schlag Rückstand auf die Spitzenplätze auf die letzte Runde und legt am Sonntag sofort los wie die sprichwörtliche Feuerwehr.

Gleich auf der 1 passt die Annäherung punktgenau bis auf einen guten Meter zur Fahne und diese Chance lässt er sich zum anfänglichen Birdie klarerweise nicht entgehen. Der Putter ist in der frühen Phase sichtlich perfekt auf Temperatur, denn auf der 2 ergibt sich sofort die nächste Möglichkeit und aus vier Metern nimmt er Birdie Nummer 2 dankend mit.

Am ersten Par 5 zahlt sich das genommene Risiko dann auf jeden Fall aus, denn Sepp misst die Grünattacke wirklich ganz genau an und mit letzter Kraft schleppt sich diese noch übers Wasser. Aus gut sechs Metern ergibt sich von knapp vor dem Vorgrün so sogar die Eaglechance, die nur hauchdünn nicht fallen will. Das dritte Birdie stellt aber kein Problem mehr dar und er knackt mit dem Blitzstart mittlerweile sogar bereits die Top 5.

Ruhigere Phase

Auch am zweiten Par 5 gelingt die Grünattacke, allerdings muss er aus 19 Metern den Putter dreimal bemühen und lässt so ein weiteres Birdie liegen. Nach recht sicheren Pars erwischt es ihn dann auf der 11 aber wie aus heiterem Himmel, denn nachdem der Drive zu weit links bleibt und im H20 verschwindet, geht sich am Par 5 nur das Bogey aus. Die 15, das vierte und letzte Par 5 der Runde, erweist sich dann aber wieder als gewinnbringend. Sepp findet zwar mit der Attacke nur den Grünbunker, der Sandschlag gelingt aber recht gut und aus zwei Metern spielt auch der Putter mit, was ihn wieder unter die Top 10 bringt.

Auf der schwierigen 17 ergibt sich sogar noch eine weitere gute Chance, aus drei Metern streikt diesmal jedoch das Gerät fürs Kurzgemähte. Auf der 18 rollt der Abschlag dann etwas zu lange aus und aus dem dicken Zeugs hat er keine Chance das Grün zu erreichen. Da dann auch der dritte Schlag nur suboptimal gelingt, hat er zum Abschluss noch das Bogey auf der Scorecard picken, was ihm auch den Top 10 Doppelschlag noch vor der Nase wegschnappt.

Heimische Dreifaltigkeit

Mit der 70 (-2) bringt er aber immerhin die vierte rote Runde in Ohio in Folge ins Clubhaus und darf sich schließlich über einen immer noch sehr sehenswerten 14. Rang freuen. Auch beim Ranking im Kampf um einen Startplatz bei den PGA Championship macht er mit dem starken Abschneiden weiter wichtige Punkte. Bereits vor dem Event war er klar unter den Top 70 – diese dürfen in San Francisco an den Start gehen – mit dem 14. Rang in Ohio verschafft er sich nun sogar etwas Luft.

Bereits kommende Woche geht es in Dublin, Ohio für Sepp mit dem traditionsreichen Memorial Tournament weiter. Der Longhitter wird dann auch prominente Unterstützung aus der Alpenrepublik erhalten, denn auch Bernd Wiesberger und Matthias Schwab werden ab Donnerstag im Muirfield Village an den Start gehen und so zum allerersten Mal überhaupt für eine rot-weiß-rote Dreifaltigkeit auf der PGA Tour sorgen.

Morikawa fängt Thomas im Stechen ab

Justin Thomas verschiebt am Schlussloch einen Dreimeterputt zum Sieg und muss daher noch ein Stechen gegen Halbzeitleader Collin Morikawa. Das US-Duo liefert sich weiter ein packendes Rennen, wobei beide am ersten Extraloch längere Birdieputts lochen. Erst am dritten Playoff-Hole, der 10, erzwingt der Außenseiter die Entscheidung zu seinen Gunsten – Morikawa`s Par reicht um sich den Titel beim ersten Aufeinandertreffen in Muirfield Village zu sichern.

>> SKY überträgt Live und in HD von den Workday Charity Open.