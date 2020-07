Panorama-Golf

EURAM BANK OPEN – VORSCHAU: Nach dem eher bescheidenen Abschneiden der Österreicher beim European Tour Comeback in Atzenbrugg, wartet nun mit den EURAM Bank Open im GC Adamstal das zweite heimische Double-Batch Event. Beim wohl besten Panoramablick der Tour stehen erneut mehr als ein Dutzend Österreicher am Abschlag.

Lange 123 Tage lang mussten sich Europas Golffans gedulden, ehe die European Tour mit den Austrian Open in Atzenbrugg wieder so richtig Fahrt aufnahm. Dank eines Kraftakts von Christian Guzy, Franz Wittmann, Ali Al Khaffaf und Co. darf sich Österreich aber nach den Austrian Open sogar gleich über noch ein 500.000 Euro Double-Batch Event – dieses zählt sowohl zur European- als auch zur Challenge Tour – freuen.

Ab Mittwoch werden viele der besten Spieler Europas im GC Adamstal ihre Tees in den Boden stecken. Der Kurs, der mittlerweile seit Jahren zum fixen Bestandteil der Challenge Tour zählt (2006 bis 2008 als MAN NÖ Open und seit 2018 nun als EURAM Bank Open), kommt somit als bereits sechster rot-weiß-roter Platz zu European Tour Ehren. Der Platz glänzt mit Tücken, die sonst eigentlich nirgendwo zu finden sind. Perfekt eingebettet in das gebirgige Gelände der Ramsau, bietet sich den Spielern am Par 70 Terrain teilweise ein fast schon kitschiger Ausblick auf Niederösterreichs Bergwelt.

Der Platz wirkt geradezu prädestiniert für Golfdramen aller Art, wie sich auch in der Vergangenheit schon eindrucksvoll zeigte. 2006 etwa lieferten sich Rafa Cabrera Bello (ESP) und der jetzige ÖGV-Sportdirektor Niki Zitny bei der ersten MAN NÖ Open eine nach wie vor unvergessene Schlacht. Erst im Finish konnte sich der Spanier damals knapp durchsetzen und läutete so eine mittlerweile beachtliche Karriere erst so richtig ein.

Lukas Nemecz fasste nach seiner Finalrunde im Diamond CC bereits zusammen, worauf es in Franz Wittmanns Golfjuwel vor allem ankommt: “Der Platz glänzt mit einer ganz anderen Charakteristik und Anforderung als wir es in Atzenbrugg hatten. Man muss vom Tee unglaublich genau sein und danach sind vor allem die mittleren Eisen, also so 8 bis 6, manchmal 5, gefragt. Die hatte ich am Sonntag gut im Griff und ich hoffe natürlich, dass das in Adamstal so weitergeht.”

So richtig ein Ausrufezeichen konnten die heimischen Spieler beim Comeback-Event keines setzen, denn lediglich Lukas Nemecz und Markus Habeler stemmten von insgesamt zwölf heimischen Spielern in Atzenbrugg den Cut, wobei am Ende ein 34. Platz von Nemecz noch das Highlight war. Erneut steht auch im GC Adamstal eine ganze Armada an Österreichern am Abschlag. Mehr als ein Dutzend rot-weiß-rote Spieler werden ab Mittwoch im gebirgigen Gelände auf die Birdiepirsch gehen und alles daran setzen die Quote von Adamstal zu toppen. Letztes Jahr schafften es auf der Challenge Tour immerhin vier Österreicher ins Wochenende.

Auf die großen drei muss allerdings auch das zweite niederösterreichische European Tour Event verzichten, denn sowohl Bernd Wiesberger als auch Matthias Schwab und der derzeit in Topform agierende ehemalige Georgia Bulldog Sepp Straka werden allesamt beim Memorial Tournament in Ohio im Rahmen der PGA Tour abschlagen.

Der ORF wird auch aus Adamstal wieder im selben Format wie aus Atzenbrugg übertragen. Am Samstag und Sonntag wird es ab 12:30 Uhr >> live Bilder von den letzten drei Löchern auf ORF Sport Plus geben.