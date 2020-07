So profitieren Sie von virtuellem Sport und Online Slots

Das Jahr 2020 hat gezeigt, wie sensible jeder Wirtschaftszweig von heute auf morgen getroffen werden kann. Doch es haben sich auch Branchen gezeigt, die in dieser Krise die Nase vorn haben. Ein Beispiel sind vitueller Sport und Online Slots in Internetcasinos. Unterhaltungsalternativen zu Großveranstaltungen aus Musik, Kunst und Sport stellen mittlerweile vor allem eSports, Online Poker und Casinospiele dar. Doch, wo geht der Trend langfristig hin?

Durch Trends auf dem Laufenden bleiben: Virtual Sports & Online Slots

Auch für Casino- und Wettanbieter erweist sich die Bereitstellung von eSports besonders vorteilhaft. Gründe dafür sind die niedrigen Betriebskosten bei einer konstanten Marge. Einige Provider, wie etwa aus Bosnien-Herzegowina, haben ihre Spiele Anbietern kostenlos bereitgestellt. Wie bei anderen Spielen, gibt es beim virtuellen Sport und Online Casinospielen ebenfalls spezifische Zielgruppen.

Die Krise kann als regelrechter Push für die rasante Etablierung und die anhaltend wachsende Nachfrage nach virtuellen Sportarten bezeichnet werden. Dennoch haben Online Slots und Live Casino Spiele weiterhin einen deutlichen Zeitvorteil. Verglichen mit Live Sport, stehen virtuelle Spiele wie auch Online Casinospiele rund um die Uhr zur Verfügung. In den letzten Jahren hat sich Fußball zu den beliebtesten virtuellen Sportarten entwickelt.

Ein serbisches Unternehmen mit Schwerpunkt Live-Quoten-Feeds entschied sich im April diesen Jahres Simulated Reality Football herauszubringen. Übrigens wird es mit der Zeit Bonusangebote für eSportsbegegnungen geben, wie dies auch bei Spielautomaten kostenlos spielen ohne Anmeldung der Fall ist. Die anhaltenden Absagen und Verschiebungen von Sportveranstaltungen, Turnieren und Wettkämpfen lässt die Nachfrage nach neuen virtuellen Produkten und weiteren virtuellen Sportarten zukünftig steigen.

Entdecken Sie virtuelles Tennis

In Kooperation mit der Sportdatenfirma IMG Arena, Veranstalter der ATP Tour und Leap Gaming wurde ein herausragendes virtuelles und erstmalig offizielles Tennisprodukt bereitgestellt. Im Produkt wurden die offiziellen Logos und Turniernamen der ATP Masters 1000-Serie verwendet. Damit soll den Zuschauern ein besonders authentisches Erlebnis am Smartphone oder Laptop geboten werden. Online Anbieter wie Bookies oder Online Casinos können die eSports Produkte meist einfach in ihre bestehenden Softwarepakete auf ihrer Webseite einbinden. So können sich die Wettkunden oder Spieler leicht zurechtfinden, selbst, wenn es sich um die erstmalige Wettplatzierung handelt.

In der ATP Tour Masters 1000 Virtual Series können User auf Cincinnati oder Indian Wells Turniere wetten. Neben der echten Sportlernamen und Austragungsorten sind es die modern Bewegungserfassung zum einen und die High-End-Grafiken zum anderen, die dieses virtuelle Tennisprodukt besonders realistisch und immersive werden lassen. Damit Sie auch bei jeder Wette ein High-End-Erlebnis haben, sollten Sie Ihr Budget klar im Blick behalten. Wetten Sie nur so viel, wie Sie auch im Alltag entbehren können.

Wählen Sie ausschließlich seriöse Wettanbieter über beispielsweise aktuelle Vergleichswebseiten und Erfahrungen anderer User. Nehmen Sie sich außerdem die Zeit nach guten Bonus- und Werbeaktionen Ausschau zu halten. Und machen Sie bitte nicht den Fehler und agieren Sie beim Wetten auf virtuelle Sportarten als wenn es sich um Live Sportwetten handelt. Virtuelle Sportwetten sind letztlich noch stärker dem Glücksspiel unterworfen als Live Sportwetten, bei denen der Spielverlauf und das Spielergebnis maßgeblich von der Fitness und der Aufstellung der Spieler abhängt.

Vor- und Nachteile:

+ Keine großen Kenntnisse über die jeweilige Sportart erforderlich

+ Spielergebnis innerhalb von meist nur 1 ½ bis 3 Minuten

+ Möglichkeit bei richtiger Entscheidung Echtgeld zu gewinnen

– Mitfiebern für reale Spieler & Idole nicht möglich

– Keine echten Zuschauer

– Noch keine gute Auswahl an allen wichtigen Sportarten & vor allem Randsportarten

Geheimnisse, die Online Slots ohne Anmeldung in sich bergen

Sobald Sie einfach nur vorhaben gratis Online Slots zu spielen ohne dabei auf Geldgewinne aus zu sein, dann können Sie jedes x-beliebige Online Casino wählen und loslegen. Haben Sie allerdings vor mal mit Echtgeld zu spielen, dann können sich kostenlose Slots ohne Registrierung besonders lohnen. Durch sie können Sie das Online Casino und den Slot mit allen seinen Regeln kennenlernen. Probieren Sie verschiedene Rundeneinsätze aus und alternieren Sie Ihre Spielstrategien. Entscheiden Sie sich vor allem für Automatenspiele mit höchsten Auszahlungen.

Die Auszahlungsrate können Sie leicht anhand der RTP Quote herausfinden, die sich meist in der jeweiligen Spielbeschreibung des jeweiligen Online Slots finden lässt. Erfahren Sie im Laufe Ihrer Spiele mehr über die Volatilität des Spiels. Eine hohe Volatilität steht für geringe Gewinnchancen dafür aber hohe Gewinne. Spielen Sie auf jeden Fall nur in lizenzierten Online Casinos, die über eine gültige Glücksspiellizenz aus zum Beispiel Schleswig-Holstein oder Malta verfügen.

Und wenn Sie die Chance auf richtig gute Geldgewinne herausholen wollen, dann spielen Sie Progressive Jackpot Slots. Das Besondere dabei ist, dass sich der Jackpot um jeden Einsatz und Spieler erhöht. Zu den weiteren Features von Automatenspielen gehören 1024 Gewinnlinien und mehr. Dabei handelt es sich um einen Online Slot mit fixen Gewinnlinien. Verglichen zu klassischen Slots, bei denen die Gewinnlinien vor jeder Spielrunde geändert werden können, werden bei Slots mit fixen Gewinnlinien Gewinnkombinationen von links nach rechts und auf allen getroffenen Gewinnlinien addiert.

Weitere Features befinden sich in dem Stoppen von mindestens drei Scatter Symbolen. Dann werden sofort Freispiele ausgelöst, in denen meist weitere Free Spins gewonnen und vor allem höhere Gewinne erzielt werden können. Und dann gibt es noch die Wild Symbole, die alle Symbole bis auf das Scatter Symbol ersetzen und damit schneller zur Vervollständigung von Gewinnkombinationen beitragen. Nicht zu vergessen sind die Bonusangebote, wie der Bonus ohne Einzahlung oder der Willkommensbonus. Achten Sie auch hier darauf, dass es sich um faire Bonusbedingungen handelt, ehe Sie sich für ein Online Casino und einen Bonus entscheiden.